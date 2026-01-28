新たなソフビのカプセルトイ誕生！ 新プロジェクト「CAS」始動！
新たにソフビのカプセルトイシリーズ「CAS（Capsule Artist Sofvi／キャス）」が誕生。2026年5月に第一弾が発売される。
＞＞＞CAS第一弾のアイテムをチェック！（写真4点）
CAS（Capsule Artist Sofvi）は、ソフビ文化をもっと身近に楽しんでほしいという想いから生まれた、新しいカプセルトイシリーズ。ソフビシーンを牽引する作家に加え、ジャンルを越えて活躍する造形作家による新造形を、手のひらサイズの約6センチに凝縮し、アートソフビを「気軽に手に取れる存在」へと近づけた。作家それぞれの個性を大切にしながら、日常のなかでふと出会える ”ソフビの入口” をつくること。それがCASの目指す姿だ。
このたび、新プロジェクトの始動とともに、5月発売予定の第一弾、8月発売予定の第二弾、11月発売予定の第三弾までの作家ラインナップが発表された。さらに第一弾の作家、GYAROMIとMomoco studioの商品写真も入手した。
＜第一弾（5月発売）＞
◆GYAROMI ギャロミちゃん
◆Momoco studio ももこ鮫
＜第二弾（8月発売）＞
◆ヒカリトイズ 物ノ怪少女・狐憑キ
◆コバヤシヤスユキ みかんかっぱ
＜第三弾（11月発売）＞
◆Toys Fields 構想中
◆ユーキデイドリーマー 構想中
＜第四弾以降（順次展開予定／順不同）
NEKOMATA WORKS、植田明志、浮田剛士、MEOWWWTHRA、ほか
いずれも人気の作家が名を連ねる、ちょっと見逃せないカプセルのソフビアイテム、続報も随時お知らせしていくので、お楽しみに。
