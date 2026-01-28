戦前のイギリスで生まれたプラモデル

ガソリン自動車が発明されて以来、クルマを題材とした玩具や模型は数多く作られてきましたが、戦前のイギリスで生まれ、戦後は日本をはじめ世界中で大きく発展したプラモデルもまた、数多くの自動車のモデルを生み出してきました。

F1やラリーカーといった競技車両、憧れのスポーツカーから身近なセダン、パトカーや消防車などの緊急車両をはじめとするはたらくクルマ等々、その取り上げる車種、ジャンルは多岐にわたります。そんな中で、常に一定のファンに支えられているのがヒストリックカーの分野です。



1960年代半ば以降、徐々に充実

1960年代半ば以降、徐々に充実

飛行機や船のそれと比べると、比較的後発だったクルマのプラモデルが徐々に充実していったのは、やはり1960年代半ば以降でしょうか。

基本的にはその時代の最新レーシングマシンや人気の市販ロードカー、あるいは戦前のロールス・ロイスやベントレー、GPブガッティといったヴィンテージ期の歴史的名車がモデル化されることが多く、その状況は日本でも同様でした。



ただ、実車の縮小模型であるモデルカーですから、当然ながら実車世界のムーブメントも色濃く反映されるわけです。

ただ、実車の縮小模型であるモデルカーですから、当然ながら実車世界のムーブメントも色濃く反映されるわけです。日本で言えば、1964年に第1回日本グランプリが開催され本格的なモータースポーツの歴史が始まった少し後から、コース上をモーターのクルマを走らせて楽しむスロットカー・レーシングが爆発的に流行しました。

1970年代半ばに富士スピードウェイで初めてF1GPが開催されるとF1のプラモデルが数多く作られたり、漫画週刊誌少年ジャンプの『サーキットの狼』の大ヒットをきっかけにスーパーカーブームとなり、あらゆる模型、玩具メーカーがランボルギーニ・カウンタックやフェラーリBBをリリースしたり、といった具合です。

『ヒストリックカー』に対する意識

欧米の自動車産業に追いつけ追い越せと走り続け、その後はオイルショックや排気ガス規制への対応に追われ、脇目も振らずがむしゃらに突き進んできた戦後日本の自動車産業がちょっと一息ついたのは、1980年代に入ってからのことでしょうか。

一般論を言えば、モータリゼーションが成熟してくるにつれ、世の中にはゆっくり過去を振り返る余裕も生まれます。日本もまた然りで、それまでは『話題の新車と有名なクラシックカーの間に存在するのはただの中古車』だったところに、クルマ好きの人々の間に『ヒストリックカー』というジャンルに対する意識が芽生え始めます。



1980年代、クルマ好きの間で『ヒストリックカー』というジャンルに対する意識が芽生え始めました。 長尾循

新車が買えないから中古車……という選択肢ではなく、低年式のクラシック・ミニや空冷フォルクスワーゲン、フィアットやルノー、そして1960年代生まれの国産車などを、趣味的な視点から積極的に手に入れて楽しむというスタイルは、1980年代後半にはすっかり一般的になりました。

そんなムーブメントはモデルカーの世界にも伝播して、この時代以降は数多くの模型メーカーから『ヒストリックカー』のプラモデルがリリースされるようになりました。私事ではありますが、ちょうどこの頃から自動車模型専門誌『モデル・カーズ』の誌面デザイン／編集に携わりはじめた自分としては、そのうねりをまさに肌で感じていたわけであります。

フジミ、エルエス、グンゼ産業、そして真打ち

エンジンブロックの中のピストンやコンロッドまで再現する（！）という、超絶高解像度でマニアを驚かせた『フジミ』のエンスージャスト・シリーズのポルシェ356。

ややもすれば忘れ去られつつあったオート三輪や360cc時代の軽自動車など、昭和30年代のレトロなクルマを次々とリリースした『エルエス』。



当時タミヤがキット化した、モーリス・ミニ・クーパーMk.1とロータス・スーパーセブンSr.II。 長尾循

フェラーリ250GT0、デイトナ・コブラ・クーペ、ジャガーEタイプといった名車に改めてスポットライトを当て、それらをマルチマテリアルの『ハイテックモデル』という新たなフォーマットのモデルシリーズとして立ち上げた『グンゼ産業』。

そして真打ち『タミヤ』がモーリス・ミニ・クーパーMk.1とロータス・スーパーセブンSr.IIのフルディスプレイモデルを当時最高峰の技術で満を侍してキット化するなど、まさに当時のプラモデル業界は、ヒストリックカーのプラモデルが百花繚乱といった状況でした。

いくつかの製品は今なお現役

幸いなことに、当時生まれたキットの中でもいくつかの製品は今なお現役。2026年現在でも入手可能なので、その気になれば1980〜1990年代にかけて誕生したヒストリックカーのキットを『ヒストリック・プラモデル』として楽しむこともできるわけです。

そして最近は、ヒストリックカーをプラモデルの題材とすることは世界的にも一般的な潮流となっており、『最近の新車はみな同じに見えてしまう』という自分のようなオジサン模型ファンにとってはありがたい限り。



当時生まれたキットの中でも、いくつかの製品は今なお現役（写真はイメージです）。 長尾循

そして『ちょっと古い、思い出のヒストリックカー』は時代と共に少しずつ更新され、今では1990年代以降のいわゆるヤングタイマー世代の車種も、旧車ジャンルの扱いで新たに製品がリリースされたりしています。

というわけで、もしかしたらあなたが昔憧れたクルマ、お父さんが乗っていたクルマなどもプラモデルになっているかもしれません。機会があったら模型メーカーの最新カタログをつらつら眺めてみるのも一興かと。