

特徴を理解して利用すれば、変額保険は相続対策になる（c）Getty Images

相続対策として生命保険を活用する方法はよく知られていますが、近年「変額保険は相続対策に使えるのか？」と疑問に思う人も増えています。変額保険は、保障を持ちながら資産運用も行える点が特徴で、運用次第では保険金が増える可能性があります。一方で、元本割れのリスクや手数料の負担もあり、終身保険や他の投資商品と同じ感覚で選ぶと失敗につながることもあります。相続対策として本当に有効なのか、どんな人に向いているのか、注意すべきデメリットは何か。変額保険の仕組みから、相続税・非課税枠・受取人指定の考え方まで、相続対策の視点で分かりやすく解説します。

1. そもそも変額保険とは

まずは、変額保険の基本的な仕組みと考え方を押さえておきましょう。

1-1. 変額保険の特徴

変額保険とは、支払った保険料の一部を株式や債券などで運用し、その運用成果によって将来受け取れる保険金や解約返戻金が変動する生命保険です。保障を確保しながら、資産形成も同時に行える点が最大の特徴といえます。

運用は保険会社が行いますが、実質的な運用リスクは契約者が負う仕組みです。そのため、市場環境が良ければ受取額が増える可能性がある一方、運用が不調な場合には元本割れすることもあります。保険と投資の性質を併せ持つ点を理解することが重要です。

1-2. 通常の終身保険・定額保険との違い

終身保険や定額保険は、死亡保険金や解約返戻金があらかじめ決められており、将来受け取れる金額が基本的に固定されています。一方、変額保険は運用成果によって金額が増減する点が大きな違いです。

終身保険は安定性が高い反面、大きく増えることは期待しにくいのに対し、変額保険はリスクを取ることでリターンを狙える仕組みになっています。元本保証がないため、契約者自身がリスクを理解したうえで選択する必要があります。

1-3. 運用によって保険金・解約返戻金が変動する

変額保険では、保険会社が「特別勘定」と呼ばれる枠で資産運用を行い、その評価額が日々変動します。この運用結果が、将来の保険金額や解約返戻金に反映されます。

多くの変額保険では、死亡保険金については最低保障額が設定されており、一定額は確保されます。一方で、解約返戻金には最低保証がないことが一般的です。そのため、途中解約のタイミングによっては、大きく受取額が減る可能性がある点には注意しましょう。

2. 変額保険が相続対策になる理由

変額保険は、保障だけでなく相続対策としても活用できる側面があります。具体的な方法や考え方を紹介します。

2-1. 死亡保険金は「受取人固有の財産」で相続財産に含まれない

生命保険の死亡保険金は、原則として受取人固有の財産とされ、遺産分割協議の対象になりません。そのため、特定の家族に確実に資金を残したい場合に有効です。

相続人同士の話し合いを経ずに受取人が直接受け取れるため、相続手続きが長引いても生活資金を確保しやすい点もメリットです。相続対策として、変額保険を含む生命保険が活用される理由の一つといえます。

2-2. 生命保険金の非課税枠が利用できる

死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。この枠内であれば、相続税の課税対象になりません。

現金や預金をそのまま相続するよりも、生命保険として受け取ることで相続税を抑えられる可能性があります。変額保険であっても、死亡保険金にはこの非課税枠が適用される点が、相続対策として評価される理由です。

2-3. 納税資金の確保に役立つ（現金で受け取れる）

相続税は、原則として相続開始後10カ月以内に現金で納付する必要があります。たとえば、不動産が多い相続では、納税資金の確保が大きな課題になりがちです。

変額保険の死亡保険金は現金で支払われるため、納税資金としてそのまま使える点が大きなメリットです。資産の大半が不動産の場合などでも、納税のための現金を確保する手段として役立ちます。

2-4. 受取人を指定することで遺産分割対策になる

変額保険は、契約時に受取人を自由に指定できます。そのため、「配偶者には生活資金を多めに」「子どもたちには均等に」といった意図を反映しやすくなります。

法定相続分と異なる配分を希望する場合でも、遺産分割協議を経ずに保険金を渡せるため、トラブル防止につながります。相続人間の調整手段として有効な仕組みです。

2-5. 運用次第で保険金が増え、資産形成にもなる

変額保険は、運用成果によって死亡保険金や解約返戻金が増える可能性があります。長期的に運用できれば、通常の終身保険よりも高いリターンを期待できる点が魅力です。

相続対策として一定の保障を確保しつつ、資産形成も同時に進められる点は、変額保険ならではの特徴といえます。ただし、運用リスクがあることは理解しておく必要があります。

3. 変額保険を相続対策で使う際の注意点・デメリット

変額保険は相続対策として有効な一方で、運用リスクやコスト面のデメリットもあります。仕組みを理解せずに加入すると、期待した効果が得られないおそれがあるため注意が必要です。

3-1. 運用次第で解約返戻金が減り、元本割れする可能性がある

変額保険は、保険料の一部を株式や債券などで運用するため、市場環境が悪化すると解約返戻金が払込保険料を下回る可能性があります。特に契約から間もない時期に解約すると、返戻率が低くなりやすく、元本割れのリスクが高まります。

相続対策として利用する場合でも、運用リスクがある点を理解し、短期で解約する前提の商品ではないことを押さえておく必要があります。

3-2. 手数料が重く、長く続けないと割に合わないケースが多い

変額保険には、運用管理費用や保険関係費用など複数の手数料がかかります。そのため、純粋な投資商品と比べると総コストは高めになりがちです。一定期間以上継続しなければ、相続対策としてのメリットや運用効果が出にくい点もデメリットです。

途中解約を前提とする場合は、他の相続対策や金融商品と比較検討することが重要になります。

3-3. 高齢で加入すると、相続対策としての効果が出にくい

高齢になってから変額保険に加入すると、運用期間が短くなり、資産を増やす効果を十分に期待しにくくなります。また、年齢が高いほど保険料が割高になり、コスト負担が重くなる傾向があります。

その結果、支払った保険料に対して相続対策としての効果が限定的になるケースも少なくありません。加入時期は慎重に判断する必要があります。

3-4. 目的を誤ると「高コストな投資商品」になりやすい

変額保険を投資目的だけで考えると、手数料の高さが大きなデメリットになります。本来は、相続対策としての非課税枠や受取人指定の仕組みを生かす商品です。

運用成績ばかりに目を向けると、結果的に高コストな投資商品になってしまうおそれがあります。相続対策が主目的であることを明確にしたうえで設計することが重要です。

4. 変額保険が相続対策として向く人・向かない人

変額保険は、相続対策として有効に機能するケースがある一方で、すべての人に適した制度ではありません。資産状況やリスク許容度、相続対策の目的によって、向き・不向きがはっきり分かれます。

4-1. 変額保険が向いている人の特徴

変額保険が向いているのは、相続対策と資産形成を同時に考えたい人です。長期間にわたり保険を継続でき、運用による価格変動を受け入れられるリスク許容度があることが前提となります。

また、相続税の非課税枠を活用しながら、特定の家族に確実に現金を残したいと考えている人にも適しています。不動産など流動性の低い資産が多く、納税資金の確保が課題となっている場合にも、変額保険は有効な選択肢になり得ます。

4-2. 変額保険が向いていない人の特徴

一方で、元本割れのリスクを避けたい人や、安定性を最優先に考える人には変額保険は向いていません。短期間で解約する可能性がある場合や、保険料の負担を長期にわたって維持できない場合も、費用対効果が悪くなりやすい点に注意が必要です。

また、純粋な投資目的で高いリターンを期待している場合は、手数料の重さがデメリットとなりやすく、他の金融商品を検討した方が合理的なケースもあります。

5. 変額保険を相続対策として利用する際のポイント

変額保険を相続対策として活用するには、非課税枠や受取人設計、相続税評価の仕組みを正しく理解したうえで、全体の相続対策とのバランスを考えることが重要です。設計を誤ると、期待した効果が得られないおそれがあります。

5-1. 非課税枠の上限を踏まえて保険金額を設定する

生命保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。変額保険を相続対策として使う場合、この非課税枠をどこまで活用するかを前提に保険金額を設定することが重要です。

たとえば法定相続人が配偶者と子2人の計3人であれば、非課税枠は1500万円となります。この枠を大きく超える保険金額を設定すると、超過部分は相続税の課税対象となるため、節税効果が薄れます。相続財産全体の規模や他の生命保険との合計額も考慮し、過不足のない金額設計が求められます。

5-2. 受取人の指定と全体の配分を考慮して相続トラブル対策を行う

変額保険の大きな特徴は、死亡保険金の受取人を自由に指定できる点です。受取人を明確にしておくことで、遺産分割協議の対象から外れ、特定の家族に確実に資金を残すことができます。

たとえば、配偶者の生活費や納税資金として確実に現金を渡したい場合には、受取人を配偶者に指定しておくことが有効です。

一方で、受取人の指定内容によっては他の相続人との不公平感が生じることもあるため、家族構成や相続全体の配分を踏まえた設計が重要になります。

5-3. 保険の解約返戻金の相続税評価を理解する

変額保険では、死亡時ではなく生前に解約した場合の解約返戻金が、相続税評価の対象となるケースがあります。生前に解約して保険契約者本人が現金で返戻金を所有していると、相続税課税の対象となるおそれがあります。

変額保険は運用状況によって解約返戻金が変動するため、評価額が想定より高くなる、または低くなる可能性がある点にも注意が必要です。相続税の計算上、どの金額が評価対象になるのかを事前に理解しておかないと、相続時に想定外の税負担が生じるおそれがあります。

5-4. 税理士・FPに確認しながら設計するべき理由

変額保険は商品ごとの仕組みやコスト差が大きく、相続税・所得税・贈与税など複数の税制が関係するため、自己判断で最適な設計を行うのは難しいのが実情です。税理士やFPに相談することで、非課税枠の使い方や保険金額、受取人の指定が相続全体にどのような影響を与えるかを客観的に整理できます。

また、不動産や他の金融資産、生前贈与との組み合わせも含めて検討できるため、変額保険だけに偏らない、バランスの取れた相続対策を構築しやすくなります。

7. 変額保険以外の相続対策との比較

相続対策には、変額保険以外にも終身保険や投資商品、不動産、生前贈与など多様な手段があります。それぞれの特徴を理解し、目的に応じて使い分けや組み合わせを考えることが重要です。

7-1. 終身保険・定期保険との比較

終身保険は、死亡保険金があらかじめ確定している点が最大の特徴です。商品設計によっては元本割れを起こしにくく、相続対策としての安定性は高い一方、資産を大きく増やす効果は限定的です。

定期保険は保険料が安く、一定期間の保障に特化しているため、相続税の納税資金をピンポイントで準備したい場合に向いています。

これに対し変額保険は、運用成果によって保険金や返戻金が増減するため、リスクを受け入れる代わりに高いリターンを狙える点が特徴です。安定性重視なら終身・定期、成長性も求めるなら変額保険という整理ができます。

7-2. 投資信託やNISAなどの金融商品との違い

投資信託やNISAは、運用内容やコストが比較的透明で、自分で資産配分を調整しやすい点がメリットです。一方で、これらの金融商品は相続時に生命保険金のような非課税枠が使えず、原則として時価評価された財産として相続税の課税対象になります。

また、受取人を指定して確実に資金を渡す仕組みもありません。変額保険は運用部分だけを見ると投資商品に近い性質を持ちますが、死亡時には保険金として現金が支払われ、非課税枠や受取人指定といった相続特有のメリットを活用できます。

運用効率重視なら投資商品、相続対策まで含めるなら保険が有力です。

7-3. 不動産・生前贈与など他の対策と組み合わせる場合の考え方

不動産は、土地や建物の相続税評価額が時価より低く算定されやすく、評価減を活用できる代表的な相続対策です。ただし、不動産は分割しにくく、納税資金を確保しづらいという弱点があります。そこで、変額保険を併用し、死亡時に現金を確保して納税や代償分割に充てる方法が有効です。

さらに、生前贈与と組み合わせれば、毎年の非課税枠を使って財産を分散しつつ、残る資産を保険で調整できます。例えば、不動産は相続、現金は贈与、納税資金は保険というように役割を分けることで、全体としてバランスの取れた相続対策になります。

8. 相続対策としての変額保険に関連してよくある質問

Q. 変額保険にはどんな種類があり、それぞれどんな特徴がある？

変額保険には、終身型と有期型があります。終身型は一生涯の死亡保障があり、相続対策に使いやすいのが特徴です。有期型は一定期間のみ保障され、保険料を抑えやすい反面、相続向きとは限りません。いずれも運用成果により保険金や返戻金が変動します。

Q. 生命保険金は遺産ではないから相続税がかからない？

生命保険金は受取人固有の財産で、遺産分割の対象にはなりません。ただし、相続税が完全に非課税になるわけではなく、「500万円×法定相続人」の非課税枠を超える部分は、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。

Q. 変額保険を解約すべきタイミングはある？

相続対策が目的の場合、短期解約は元本割れや効果低下につながりやすく注意が必要です。相続財産の整理方針が変わったときや、保険料負担が重い場合は見直しを検討します。解約前に税務・資金面の影響を確認することが重要です。

9. まとめ 変額保険による相続対策は、専門家に相談しながら行うのがおすすめ

変額保険は、死亡保険金の非課税枠や受取人指定といった生命保険の相続対策メリットを生かしつつ、運用次第で資産形成も狙える点が特徴です。一方で、元本割れや手数料の重さなどのリスクもあり、終身保険と同じ感覚で選ぶと失敗につながります。

相続対策として有効かどうかは、運用期間、非課税枠の使い方、受取人設計、他の相続財産とのバランス次第です。目的を明確にし、専門家と相談しながら慎重に設計することが重要です。

（記事は2026年1月1日時点の情報に基づいています）