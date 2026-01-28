1/27に新発売♡｢ピエール マルコリーニ｣とファミマのコラボ商品を全種類食べてみた!

ファミリーマートから、ベルギー王室御用達チョコレートブランド｢ピエール マルコリーニ｣監修スイーツが2025年1月27日(火)から発売中です。｢ピエール マルコリーニ｣とのコラボレーションなので、バレンタインにもぴったりな全7種類のラインナップです。さっそく、全種類を食べてみたので紹介していきます。バレンタインのプレゼントにもおすすめなので、参考にして貰えると嬉しいです。

バレンタインにもおすすめ

ベルギー王室御用達チョコレートブランド｢ピエール マルコリーニ｣監修スイーツは、全部で7種類発売されています。今回は、全種類食べてみたので紹介していきますね。

特別な日のデザート

デザートは、｢ショコラと洋梨のクレープ｣･｢とろけるキャラメルショコラシュー｣の2種類です。

ショコラと洋梨のクレープ

価格：298円(税込)

焦がしバター香るクレープ生地で、ショコラクリーム･ガナッシュクリーム･洋梨が包まれています。バニラで香り付けした洋梨が味のアクセントに。

とろけるキャラメルショコラシュー

価格：268円(税込)

クッキー生地のシューで高級感があります。ショコラクリームとほろ苦いキャラメルソースの2つのクリームが濃厚な味わいです。

ショコラアイスバー

価格：298円(税込)

アイスも販売されています。濃厚チョコの贅沢なくちどけと香ばしいナッツの食感が楽しめます。

高級感のある焼き菓子

焼き菓子は、｢バニラ香るレモンフィナンシェ｣･｢2層のショコラバウムクーヘン チョコ＆プレーン｣2種類です。どちらも、フランス産発酵バターが使用されています。

2層のショコラバウムクーヘン チョコ＆プレーン

価格：258円(税込)

ショコラ味の生地と発酵バター香るプレーン生地の2層なので、まるで2種類のバウムクーヘンを食べている気分に。チョコがかかっている部分も、おいしい!

バニラ香るレモンフィナンシェ

価格：230円(税込)

瀬戸内レモンの爽やかさとバニラの香りが楽しめるフィナンシェです。

チョコ好きにおすすめのパン

ヘーゼルナッツのショコラメロンパン／ショコラデニッシュラズベリー

価格： 各198円(税込)

パンは、｢ショコラデニッシュラズベリー｣･｢ヘーゼルナッツのショコラメロンパン｣の2種類です。

メロンパンのビスケット生地は、ココア入りヘーゼルナッツ風味です。中には、ヘーゼルナッツホイップとヘーゼルナッツチョコクリームはサンドされていてチョコ好きにはたまりません!

おしゃれなデニッシュは、ラズベリー風味のココア入りケーキ生地と甘酸っぱいラズベリージャムを絞り焼き上げたショコラ風味。チョコクリームがサンドされていて、デザート感覚で食べるのもおすすめです。

いかがでしたか。贅沢なスイーツなので、バレンタインのプレゼントとしてもおすすめです。

他にも、2026年2月3日(火)からは｢フィンセント･ファン･ゴッホ｣の名画をデザインしたギフト商品などがファミリーマート限定で発売されます。※ピエールマルコリーニ監修商品ではございません。ぜひ、チェックしてみてくださいね。

取材協力/ファミリーマート