くっきー！＆鬼越トマホーク、ブランドアンバサダーのロバート秋山不在のイベントにツッコミ「いなくていいんですか？」
お笑いコンビ・野性爆弾のくっきー！、鬼越トマホーク（良ちゃん、金ちゃん）が28日、都内で行われた日本コカ・コーラ『からだすこやか茶W＋』新キャンペーン記念サンプリングPRイベントに登壇した。
【写真】カワイイ…肩にロバート秋山をのせた鬼越トマホーク
『からだすこやか茶W＋』は今月19日に製品お呆気をリニューアル。同日からロバートの秋山竜次をブランドアンバサダーに起用したCMを展開している。
イベントの冒頭では、珍しくややウケのコメントが上映された後に3人が登場。くっきーは「秋山くんはいなくていいんですか？」と確認した。MCは「大丈夫です！」と力強く言うと、くっきーは「大丈夫ってことはないでしょ」と苦笑いでツッコミ。金ちゃんは「（秋山を）キャスティングできなかったから俺らが来たわけじゃないですか？」と苦笑いだった。そして良ちゃんは「CMは素晴らしかったんですけど秋山さんのコメントはめっちゃスベってましたね。ひと笑いも起きてなかった」と大イジりし、くっきーも「見切り発車やったんや、たぶん。珍しいパターン。秋山くんがまとまらないまま終わる」と笑っていた。
