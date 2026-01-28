¾®Ìî¿Æó»á¡¡Î®¤Á¤ç¤¦¤Ê±Ñ¸ì¤òÈäÏª¡¡ÀÄ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¤Ï¶ì¾Ð¤¤¡ÖÀÖ¤È¹õ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ð¤«¤êÃå¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½MF¤Î¾®Ìî¿Æó»á¡Ê46¡Ë¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ¸ì³Ø½¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¤¥ó¥°¥ê¡¼¥É¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¼°¡¢¿·CMÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ä¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ü¡¼¥Õ¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£±Ñ¸ì·÷¤Ç¤Ï2012Ç¯¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¥é¡¼¥ºFC¤Ë¤âºßÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Ìî»á¤Ï»¥ËÚºßÀÒ»þ¤Ë¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëÌÜÅª¤ÇÆ±¼Ò¤Ç±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò³«»Ï¡£3Ç¯°Ê¾å³Ø½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£³Ø½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¡¢¡ÖÍÄ¾¯´ü¤Î¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¡×¤Ê¤É¤òÎ®¤Á¤ç¤¦¤Ê±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¿Í¤ÎÁ°¤Ç±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Î»þ¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¸ì¤Ç¤·¤¿¤·¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤ÎÊý¤ÎÁ°¤Ç±Ñ¸ì¤ò¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤âÊÑ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏJ¥ê¡¼¥°ÆÃÇ¤Íý»ö¤È¤·¤Æ¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°úÂà¸å¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏËÍ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬ÎÉ¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡£¾®Ìî¿Æó¿ê¤¨¤¿¤Ê¤È¤Ï»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾ðÇ®¤ò¤¿¤®¤é¤»¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏWÇÕ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£½éÀï¤Ï¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤â¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤¿¥ª¥é¥ó¥À¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡ÖËÍ¤¬²¿¤«¤ò¸À¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢º£¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¤ÏÁ°²ó22Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¡£¸ÀÍÕ¤è¤ê¤âÆü¡¹ÅØÎÏ¤·¤¿¤â¤Î¤ò½éÀï¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£È¾Ç¯¼å¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î½àÈ÷¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤ËWÇÕ¤¬¤¢¤ë¡×¤È3Âç²ñ½Ð¾ì¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½¤Ë¶â¸À¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡»þº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»þº¹Åª¤Ë¤Ï²¤½£¤ÎÊý¤¬³Ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯´Ä¶¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£¤ÎÁª¼ê¤Ï¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï±ºÏÂ¤ò»Ï¤á¡¢ÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÂ¿¤¯½êÂ°¡£¡ÖËÍ¤Ë¤Ï»÷¹ç¤ï¤Ê¤½¤¦¤Ê¿§¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢¤¤¤Ä¤âÀÖ¤È¹õ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ð¤«¤êÃå¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£