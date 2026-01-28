お笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀（36）が27日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。スタジオゲストの中で付き合いたい芸人について語った。

この日は稲田が男性ゲスト7人を「付き合いたい順」にランク付け。「バッテリィズ」エース、「ダウ90000」蓮見翔、「FUJIWARA」藤本敏史、とにかく明るい安村、狩野英孝、「さや香」新山、「相席スタート」山添寛がエントリーした。

稲田は1位に山添を選択。続けて「正直1位と2位は本当に選んでます」と明かした上で、2位に狩野を挙げた。狩野は「よっしゃー！」と喜びを爆発。意外な人選にスタジオからは驚きの声が上がった。

稲田は狩野の過去の不祥事について「一番良くない不祥事やったじゃないですか。許せないじゃないですか」と言及した上で、「許せちゃうくらいなんかかわいいんですよね」と語った。

続けて、「デートは絶対楽しいと思います」と断言。狩野は「全力で楽しませます。デートの前日ロケハン行くんで。どこ回るかも全部やるんで。楽しませるに徹底してますんで」と自信を見せた。

MCの田村淳が「あの時も下見行ってたの？8人と付き合ってる時？」とぶっ込むと、狩野は「あれはアドリブ」と返して、スタジオの笑いを誘った。