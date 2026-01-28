俳優・小沢仁志（63）が、27日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。意外な弱点を明かした。

今回は「病院が苦手な人大集合SP」。

小沢は人間ドックに「いったことはないです」と話した。明石家さんま（70）が「ケガとかはあるでしょう？アクションのシーンとかで」と聞くと、「現場で骨折していても、わかると撮影が止まるじゃないですか。だから認めない」。ほかの出演者が騒然とする中、「しかも俺の場合、台本に書いてなくて、あそこから飛び降りて下の車に、じゃあ屋根に乗るか、とか勝手にやるじゃないですか。で、ケガしていたらダサいから」と話した。そのため「足、折れていて、『大丈夫ですか？』（と聞かれても）、全然、全然、って」返事すると話した。

さんまが「全部撮影終了してから病院に行くんだ？」と言うと、小沢は「それまでは休めないですね」と答えた。ニッチェの近藤くみこ（43）が「折れていても歩けるんですか？」と聞くと、「歩けるんじゃなくて。もう痛いの慣れているんで」。

そして「歯医者の痛いのと、足の小指を突いた痛み以外は耐えられる」。すると出演者たちが一斉に笑う。みちょぱこと池田美優（27）が「なんでその2つがダメなんですか」と言うと、小沢は「小指、めっちゃ痛くないですか？」。これを聞いてさんまもスタジオも大爆笑。みちょぱは「かわいすぎるでしょう」と笑った。