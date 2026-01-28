衆院選期日前投票スタート「センキョ割」さらに拡大…2600店以上参加見込み　ノジマでは「イイクニ」にかけ1192円分ポイント還元

28日から衆院選の期日前投票が始まりましたが、「センキョ割」も盛り上がりを見せています。

投票済みの証明書を見せることで、様々な特典が受けられる「センキョ割」。

今回の衆院選でもすでに始まっているサービスがあります。

家電量販店の「ノジマ」では合計2200円以上の買い物をすると、「イイクニ」にかけて1192円分のポイントが還元されるサービスが27日からスタート。

また「箱根小涌園ユネッサン」では、若い世代の入場料が特別料金になるキャンペーンを28日から開始します。

投票率が低いとされる10代〜30代は、通常料金の40％オフに。

投票に行くことを後押ししています。

この「センキョ割」を広めようと活動する「一般社団法人選挙割協会」を取材しました。

活動を始めた当初は4店舗のみの参加でしたが、徐々に広がりを見せ、“超短期決戦”の今回の選挙では2600店以上の参加が見込まれているということです。

一般社団法人選挙割協会代表・佐藤章太郎さん：

投票に行く意識を持っていない人とか、行きたいけど忙しいとか、そういう人たちの背中を後押しするのは効果的なのではないか。

日本の将来を左右する重要な衆院選。

「センキョ割」の現場でも、投票率を高める取り組みが続いています。