財閥アイドルも高級ブランド品を購入する時は、親の許可を得ていた！ アイドルグループALLDAY PROJECT（オールデイプロジェクト）のメンバーで韓国財閥・新世界グループ会長の長女ANNIE（アニー）が26日、YouTube（ユーチューブ）チャンネルのトーク番組に出演し、学生時代のエピソードを披露した。

「グッチに対するANNIEの記憶は？ デビュー7カ月のALLDAY PROJECT・ANNIEの華麗なファッション・タイムライン」のタイトル。司会者から「ショッピングは主にどこでするの？」と質問され「新しい国に旅行に行くと、現地のヴィンテージショップやそこにだけあるブランドを買う。インターネットショッピングするし、SNS広告を見て買うこともある」と答えた。

グッチに対する初めての記憶を聞かれ「学校に通っていた時、グッチのGGベルトがとても欲しくてクリスマスの時にママとパパに買ってくれと頼んだ。当時は街のすべての人がそのベルトをしていた時があった。せがんで手に入れた」と話した。

ANNIEは、イ・ミョンヒ新世界グループ総括会長の孫娘で、チョン・ユギョン会長の長女。財閥家の娘も名品ブランドを購入する時は、親に許可が必要のようだった。