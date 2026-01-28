えみるが裸で男性に腕枕されている写真を見つけた千春。相手は人気ライバーだと判明し…
ドラマチューズ！「略奪奪婚」（毎週火曜深夜24時30分）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
ナオのスマホから、えみるが裸で男性に腕枕されている写真を見つけた千春。一方、えみるの束縛が鬱陶しくなってきた司は、事務員の梅田との距離が近付きつつあって＿？
【動画】えみるが裸で男性に腕枕されている写真を見つけた千春。相手は人気ライバーだと判明し…
自分をゆすってきたナオ(松本大輝)のスマホから、えみる(中村ゆりか)が裸で男性に腕枕されている写真を見つけた千春。
ナオの情報提供により、相手は人気ライバーの海斗(ISSEI)だと分かる。
一方、えみると母親の間に挟まれ我慢の限界がきた司(伊藤健太郎)は、事務員の梅田(川島鈴遥)との距離が近付きつつあった。
「全てを奪ったあの女の裏の顔を知りたい」えみるのお気に入りが海斗だと知った千春は、海斗との接近を試みる。
「TVer」「ネットもテレ東」で！
【出演者】
千春…内田理央
司…伊藤健太郎
えみる…中村ゆりか
ナオ…松本大輝
梅田亜衣…川島鈴遥
海斗…ISSEI
ヒロキ…小野塚勇人
相葉藍子…街田しおん
田尻…西慶子
【原作】
山田芽衣「略奪奪婚 〜デキた女が選ばれる〜」（ぶんか社刊）
【脚本】
国井桂
【音楽】
菅野みづき
【オープニングテーマ】
Faulieu.「LOOP」(Faulieu.Records)
【エンディングテーマ】
the shes gone「ダーリンレス」(UK.PROJECT)
【公式HP】
【公式X】@ryakudatsu_tx
【公式Instagram】@ryakudatsu_tx
ナオのスマホから、えみるが裸で男性に腕枕されている写真を見つけた千春。一方、えみるの束縛が鬱陶しくなってきた司は、事務員の梅田との距離が近付きつつあって＿？
【動画】えみるが裸で男性に腕枕されている写真を見つけた千春。相手は人気ライバーだと判明し…
第4話「どん底女は堕胎した子の夢を見るか？」
自分をゆすってきたナオ(松本大輝)のスマホから、えみる(中村ゆりか)が裸で男性に腕枕されている写真を見つけた千春。
ナオの情報提供により、相手は人気ライバーの海斗(ISSEI)だと分かる。
一方、えみると母親の間に挟まれ我慢の限界がきた司(伊藤健太郎)は、事務員の梅田(川島鈴遥)との距離が近付きつつあった。
「全てを奪ったあの女の裏の顔を知りたい」えみるのお気に入りが海斗だと知った千春は、海斗との接近を試みる。
「TVer」「ネットもテレ東」で！
【出演者】
千春…内田理央
司…伊藤健太郎
えみる…中村ゆりか
ナオ…松本大輝
梅田亜衣…川島鈴遥
海斗…ISSEI
ヒロキ…小野塚勇人
相葉藍子…街田しおん
田尻…西慶子
【原作】
山田芽衣「略奪奪婚 〜デキた女が選ばれる〜」（ぶんか社刊）
【脚本】
国井桂
【音楽】
菅野みづき
【オープニングテーマ】
Faulieu.「LOOP」(Faulieu.Records)
【エンディングテーマ】
the shes gone「ダーリンレス」(UK.PROJECT)
【公式HP】
【公式X】@ryakudatsu_tx
【公式Instagram】@ryakudatsu_tx