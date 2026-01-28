【義母が絶縁されるまで】女手一つ、大事に育ててきた息子！結婚相手は年増女＜第2話＞#4コマ母道場

わが子が可愛いのはもちろん、そんなわが子のもとに誕生した孫は、目に入れても痛くないほどに可愛いものでしょう。毎日でも愛でていたい……けれどわが子の配偶者にも気を遣わないと……。そんな風に思っていたら、いつの間にか歳月が経ってしまった、そんな（元）ママのお話です！

第2話　私の息子と結婚できておめでとう！



【編集部コメント】

ん……？　なんだかカツコさん、感じ悪くないですか……？　ひとり息子のシュンスケさんと仲睦まじく暮らしてきた、というところまでは素敵なお話です。しかしそんな大切な息子さんが連れてきた結婚相手に対して、心のなかでこんなに暴言を吐き散らしているとは、誰も思っていないでしょう。心のなかとは裏腹に、表では満面の笑顔でお嫁さんであるアスカさんを迎えるカツコさん。……その笑顔、怖いですよ〜！　祝福の言葉（？）も、なんだか、うーん……。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・みやび