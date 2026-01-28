西武の郄橋光成投手（28）が28日、埼玉県所沢市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、4000万円増の年俸2億5000万円（金額は推定）でサインした。長年の夢でもある米メジャー挑戦は来オフ以降へ一時封印した形。広池浩司球団本部長は「しっかりと練習してきてる感じもありましたし、キャリアハイをしっかりと残して、優勝して、という思いがまた一段と高まってるなっていうのは感じた」と右腕の残留を喜んだ。

このオフはエースの今井達也投手が米アストロズにポスティングシステムを利用して移籍。さらに郄橋も米移籍を目指していた。それだけに「（残留は）相当大きい。光成がもし戻ってこなかったら、いろいろ考えていた部分も正直あった。そこで光成が戻ってきてくれたことにより、投手の、特に先発の編成はいったん終了しようと思える。それぐらい大きな存在です」とあらためて高い期待を示した。

郄橋は昨季終了後からポスティングシステムを利用して米大リーグ移籍を目指していたが、合意にいたらずに、年明けに西武残留を発表。

群馬・前橋育英高から2015年にドラフト1位で西武に入団。快速球を武器に4度の2桁勝利をマークするなど、通算で73勝77敗、防御率3・39。昨季は8勝9敗、防御率3・04だった。数年前から球団に将来的な大リーグ挑戦の要望を伝えていた。