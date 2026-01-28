¡Ö¤ï¤¢¤¢¤¢¤¢¡ª¡×àÁ°È±¥Ï¡¼¥Èá47ºÐÌðÅÄ°¡´õ»Ò¤ËÈ¿¶Á¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤Ã¤Æ¹¹¤Ë¤ªåºÎï¡×¡ÖÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×
åºÎï¤Ê¤ª¤Ç¤³¤ËÁ°È±¤ò¿â¤é¤·
¡¡½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌðÅÄ°¡´õ»Ò(47)¤¬àÁ°È±¥Ï¡¼¥Èá¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁ°È±¥Ï¡¼¥È·¿É÷¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢åºÎï¤Ê¤ª¤Ç¤³¤ËÁ°È±¤ò¿â¤é¤·¡¢¥Ï¡¼¥È·¿¤Ëºî¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥¹¥«¥é¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÌÜ¸µ¤âºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÁ¤·¤¤È±·¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ï¤¢¤¢¤¢¤¢¡ª¤¹¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤Î°ì¸À¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥¤¥¯¤È¤Þ¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬°ã¤Ã¤Æ¹¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªåºÎï¡×¡ÖåºÎï¤µ¤È²Ä°¦¤¤¤µ¤ÎÆóÅáÎ®¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ëá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤ó¤Ê¡×¡ÖÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÌðÅÄ¤Ï1995Ç¯¤ÎTBS¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2003¡Á04Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡ÖÇò¤¤µðÅã¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£21Ç¯3·î¤«¤éÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡×(TBS)¤Ç¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£