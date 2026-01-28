¡ÖÀî¸ýÃµ¸¡Ââ¤ß¤¿¤¤¤À¥Ã¡×ÌîÀ¸¤Î¥´¥ê¥é¤È4¥·¥ç¥Ã¥È¤Î±§²ì¤Ê¤Ä¤ß¤ËµÓ¸÷¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö17Æ¬¤Î¥´¥ê¥é¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±§²ì¤Ê¤Ä¤ß¤¬ÌîÀ¸¤Î¥´¥ê¥é¤È¤ÎàÂÐÌÌ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ë¥ï¥ó¥À¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥´¥ê¥é¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿‼︎¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Âç¤¤Ê¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥´¥ê¥é¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ò´Ö¶á¤Ç´Ñ»¡¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡1»þ´Ö´Ñ»¡¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö17Æ¬¤Î¥´¥ê¥é¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÂçËþÂ‼︎¡¡À¸³¶Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ê¤Î¶Ã¤¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡ÖÀ¨¤¤ÂÎ¸³¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¶á¤¯¤Ë¡¡µ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÌîÀ¸¤ÎÉ÷·Ê¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ë¥ï¥ó¥À¤Î¥´¥ê¥é¤â¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¹¤Ê¡×¡ÖÀî¸ýÃµ¸¡Ââ¤ß¤¿¤¤¤À¥Ã¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡±§²ì¤Ï2009Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ËÆþ¼Ò¡£19Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤ËÅ¾¿È¤·¡ÖÃÓ¾å¾´¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«!!¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¡¢¡ÖÅÚÍË¤Ï¥Ê¥Ë¤¹¤ë!?¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó)¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£