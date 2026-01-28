西武の郄橋光成投手（28）が28日、埼玉県所沢市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、4000万円増の年俸2億5000万円（金額は推定）でサインした。

長年の夢でもある米メジャー挑戦への思い「気持ちはまだ諦めてもないですし、まだ野球人生終わったわけじゃない」と言う。それでも育ててくれたチームに対する思いは強い上、球団からも必要とされている熱意を何度も受けた。「チーム自身も苦しんでますし、本当に優勝するためにしっかりと僕が引っ張っていけるようにやっていきたい」と決意を込める。

1月は米国で自主トレを行い「握りを変えたり、同じストレートでもちょっと握りを変えている。本当に全てをガラッと変えた感じ」と新たなスタイルで新シーズンに挑む。昨年12月からブルペン入りもしており「試合あした行けます、ぐらいな感じです」と仕上がりには自信がにじんだ。

郄橋は昨季終了後からポスティングシステムを利用して米大リーグ移籍を目指していたが、合意にいたらずに、年明けに西武残留を発表。

群馬・前橋育英高から2015年にドラフト1位で西武に入団。快速球を武器に4度の2桁勝利をマークするなど、通算で73勝77敗、防御率3・39。昨季は8勝9敗、防御率3・04だった。数年前から球団に将来的な大リーグ挑戦の要望を伝えていた。