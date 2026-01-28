上･中越で雪の降り方強まる、昨日より気温低く しっかり防寒対策を【これからの天気(1月28日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、沿岸各地に波浪注意報、上・中・下越の広い範囲になだれ注意報が発表されています。
しばらく沿岸部では高波に、積雪の多い地域ではなだれに注意ください。
◆28日(水)これからの天気
断続的に雪が降るでしょう。下越や佐渡では止み間もありますが、上越と中越では降り方が強まることもありそうです。
降水確率は、夕方にかけて上越市・湯沢町・長岡市で60%、夜は各地とも50%以上と高くなっています。
◆28日(水)の予想最高気温
最高気温は、0～5℃の予想です。
昨日より3℃前後低く、真冬らしい寒さとなるでしょう。
しっかりと防寒をしてお過ごしください。
