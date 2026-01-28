稲垣那奈子の初優勝を大学ゴルフ部後輩も祝福！ 豪華な鯛めしや特製ケーキに「とても幸せな時間でした」
昨年、「リゾートトラスト レディス」でツアー初優勝を飾った稲垣那奈子が自身のインスタグラムを更新。「先日、10年近くお世話になっている方に 優勝の祝賀会をしていただきました」と嬉しそうに投稿した。
【写真】大学ゴルフ部後輩・中野麟太朗と稲垣那奈子の貴重な2ショット
1枚目の写真は、店の庭で美しくライトアップされた東京タワーを背景に、出席者やお店の人たちと一緒に撮った記念写真。稲垣は大きな花束を抱えている。さらに優勝トロフィーを持った写真が飾られたものと、イチゴがふんだんに使われた2つのケーキ。大きな鯛を丸ごと一匹使って土鍋で炊き上げた鯛めし、そしてこの祝賀会のために用意されたお品書きも写真で紹介した。「大学ゴルフ部後輩の中野くんにも 彼がプロになってから初めて会うことができ 色々と話せてよかったです」と言う通り、最後の写真は昨年11月にプロ転向を発表した中野麟太朗との2ショット。2人とも早稲田大学ゴルフ部出身。中野は2023年には「日本アマチュアゴルフ選手権」で優勝、24年には「全国大学ゴルフ対抗戦」で団体優勝を達成。どちらも早稲田大学ゴルフ部創部以来初の快挙だった。ゴルフ部先輩の稲垣は「お互いの祝勝会で会えるよう頑張りましょう」と、26年シーズンの活躍を呼びかけていた。稲垣は23年のプロテストに合格。24年はステップ・アップ・ツアー18試合に参戦し16試合で予選を通過。単独2位など、トップ10には6回という快進撃を見せた。ファイナルQT47位で臨んだ25年は5月末の大会で嬉しい初優勝。これは同期生の中では一番乗り。また東京六大学出身選手としては初めての優勝となった。メルセデス・ランキング36位で初めてシード権を獲得して臨む26年シーズンでも優勝する姿を見せてくれることをファンは期待している。
