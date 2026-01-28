今季復活の期待大！ 稲見萌寧のアイアンショットはヒザの高さが不動、簡単に真似できる練習法があった
ツアー通算13勝を誇るフェードヒッター稲見萌寧。ショットメーカーでもある彼女のアイアンスイングを、大西翔太コーチに詳しく分析してもらった。
【連続写真】スイング中に両ヒザの高さが変わらない稲見のアイアンショット
◇ ◇ ◇さすが通算13勝を誇るショットメーカーの稲見プロ。シンプルな動きで、正確にボールを捉えていますね。まず特徴的なのが、テークバックです。左腕を伸ばしながら、低く長いテークバックを取っています。スイングアークを大きくして上げることで、ヘッドが低く入りやすくなり、インパクトゾーンも長くなります。その結果、スピン量が安定し、方向性も高まりやすくなるでしょう。また、スイング中に見習いたいのが両ヒザの動きです。下半身を使いながらも、両ヒザの高さが常に一定に保たれています。そうすることで前傾角がキープされ、インパクトでのヘッドの入りが安定します。ヒザの高さをキープする感覚をつかむために、家でもできるドリルがあります。壁におでこを付け、頭が動かない状態でシャドースイングを行うドリルです。頭の位置が常に一定になる動きが分かるため、ヒザの高さを保つ意識が身に付きます。この素振りを繰り返し行えば、手元の軌道が安定し、ヘッドの入りも良くなるはずですよ。■稲見萌寧いなみ・もね／ 1999年生まれ、東京都出身。国内女子ツアー13勝。コントロールされたフェードを武器に2020-21年シーズンに賞金女王を獲得■大西翔太おおにし・しょうた／ 1992年生まれ、千葉県出身。青木瀬令奈の帯同キャディを務めるツアープロコーチ。最新理論に精通し、女子プロのスイング、マネジメントを熟知する。◇ ◇ ◇●佐久間朱莉のアイアンショットを詳細分析！ 関連記事『女王佐久間朱莉のアイアンが曲がらない理由 トップで一度止まってからヘッドを緩やかに入れる！』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
