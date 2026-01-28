男性一人が亡くなった埼玉県八潮市の道路陥没事故から28日で1年となります。復旧工事が進む一方で住民生活への影響は長期化しています。中継です。

陥没事故から1年、住宅などが立ち並ぶ地域ではいまも交通規制が続いています。その先には重機が立ち並ぶ工事現場があり、復旧への道のりはまだ半ばです。

八潮市の道路陥没事故では、落下したトラックの運転手が死亡しました。

復旧工事の進捗（しんちょく）ですが、現在は新しい下水道管が設置された段階で、3月までに運用が始まる見通しです。

これに伴い、道路を一部開通する工事も進んでいて、4月にも2車線の道路が開通する見込みだということです。

一方、全面復旧までには5年から7年かかる見通しで、下水の悪臭などに苦しんできた周辺住民からは行政による長期的な対応を求める声が聞かれました。

現場近くに住む人

「周りの人の痛みもわかってほしい。現場にいないとわからない」

「何が起こるかわからないということは、ほんとに1年間たくさん経験してきたので、何か起きたときもしっかりと住民に寄り添って見守っていただけたら」

埼玉県は今後も住民の意見には丁寧に対応したいとしています。