フリーアナウンサーの宇賀なつみ（39）が28日までに自身のインスタグラムを更新。旅行を楽しむ様子を報告した。

宇賀は「ルワンダで、マウンテンゴリラに会ってきました！！」とし山中でゴリラとの貴重なショットを披露。

「道なき道を泥だらけになりながら進み、山の中を歩き回ること1時間半。ようやくその姿をとらえ、一気に疲れが吹き飛びました！！」と過酷な道中だったと明かした。

「最初は少し怖かったけれど、1時間ほど近くで過ごしていると、彼らが賢く温厚だということがよくわかりました」とし「毛に溜まった雨水をはらうために大きく伸びをしたり、脇の下を掻いてあくびをしたり、子供をあやすために左右に揺れたり…。その動きは、人間そっくり」とつづった。

「17頭のゴリラに会うことができて、大満足！！生涯忘れられない経験になりました」と充実感をにじませた。

フォロワーからは「なかなか凄い所に行って来ましたね。ワイルド」「凄い」「貴重な体験」「いい体験してるなぁ」「すごい近くで見れるんですね」「ビックリ」と、さまざまな声が寄せられた。