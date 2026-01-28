XG、恋愛などの“ルール”撤廃 プロデューサーSIMON氏が語る「新たなチャプター」
XGのエグゼクティブ・プロデューサー・SIMON氏が、27日に配信されたTBS podcast番組『ASIANFILTER』に出演。1stフルアルバム『THE CORE - 核』を23日にリリースしたばかりのXGについて語った。
【動画】XG、待望の1stフルアルバム タイトル曲「HYPNOTIZE」MV
番組内でSIMON氏は、XGに関して「今年からルールをなくしたんです」と明かし、「新たなチャプター」に突入したとコメント。これまでグループには一定のルールが存在していたことに触れ、「友達付き合いや恋愛など、高いゴールや夢を目指しているからこそ、初期段階からルールを作っていた」と、その背景を説明した。
ルール撤廃の理由については、「みんながより自由に、社会性も、立派になれるようにサポートしたい」と語り、現在のメンバーについても「メンバーの意識は立派です」と信頼を寄せた。
この発言はファンの間でも話題となっており、「ファンの方たちがいろいろな経験をしてほしいって言ってて素敵」「素晴らしい事務所」といった声のほか、「この先どんな風になるんだろうってドキドキ」「平和な恋愛をしてほしい」といった反応も見られる。
XGは23日に、グループ初のフルアルバム『THE CORE - 核』をリリース。さらに、同作を引っ提げた2度目のワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』を、2月6日の神奈川・Kアリーナ横浜公演を皮切りにスタートさせる。
