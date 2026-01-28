元内閣審議官経産官僚でテレビ朝日「報道ステーション」でコメンテーターを務めた古賀茂明氏が２８日までにＸに、自民党の村上誠一郎前総務相について投稿した。

古賀氏は「衆院選比例四国の名簿 村上氏優遇されず１０位」との地元紙の報道を引用し、「村上さん 小選挙区で無所属で立ってください！」と投稿。続けて「自民党の村上誠一郎前総務相は前回から比例単独候補に回り、名簿の順位１位だったが、今回は、高市批判の急先鋒だったため、何と比例順位１０位にされてしまった。当選はかなり難しい 高市氏が村上斬りに出たということだ『安倍は国賊』発言への報復でもあるのだろう」と投稿した。

また、別のＸで古賀氏は「自民党で数少ない正論を吐く人 集団的自衛権にも原発にも反対 嘘をつかない 裏金とも統一教会とも無縁 赤木雅子さんも支援 自民党にはもったいない議員だ」と人柄をたたえた。

「国賊」発言は村上氏が２２年９月２０日、安倍元首相の国葬への欠席理由を説明する際に述べたとして一部報道機関が報じた。その後、１年間の役職停止処分を受けている。