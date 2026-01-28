56歳・森高千里、デビュー38周年を記念し“南国サイパン”で撮影 美脚まぶしいショットも「全然オバさんにならないよねー」「スタイルも変わらない」
歌手の森高千里（56）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。デビュー38周年を記念し“38＝サイパン”で撮影を行ったことを報告した。
【別カット】「全然オバさんにならないよねー」「スタイルも変わらない」“超ミニ”ルックで美脚まぶしい森高千里
森高は「"サイパン"が歌詞に登場する『私がオバさんになっても』発売から33年。私のデビュー38周年（サイパン）ということで、マリアナ政府観光局様にご協力いただき久しぶりにサイパンに行って、カレンダーとフォトブックの撮影をしてきました！」と、遊び心あふれる企画の背景を明かした。
投稿された写真には、美しい海をバックに、スラリとした美脚をのぞかせた“超ミニ”ルックやワンピース姿など、南国らしい涼しげなスタイルでほほ笑む森高の姿が。「直行便の飛行機3時間半で気軽に行ける南国リゾート『サイパン』。変わらず海も綺麗でした」「街歩きしましたよ〜」と、久々の現地滞在を満喫した様子をつづっている。
コメント欄には「全然オバさんにならないよねー」「スタイルも変わらない」「素敵すぎます！」「奇跡的な若さ」「女神様」などの声が多数寄せられている。
