上原浩治、“戦友”との仲良しオフショット披露に反響「生年月日が一緒」「幼稚園の名前も一緒」「#最高 #最強 #仲間」
元プロ野球選手で野球解説者の上原浩治氏（50）が26日、自身のインスタグラムを更新。かつて読売ジャイアンツで共に活躍した高橋由伸氏（50）とのオフショットを披露した。
【写真】「#最高 #最強 #仲間」“仲良し”オフショットを公開した上原浩治＆高橋由伸
上原氏は「最強、最高な同級生がここにもいた！生年月日が一緒！なんと、関東、関西にいながら幼稚園の名前も一緒 凄いっしょ!?またゴルフ行こうぜ #高橋由伸 #同級生 #最高 #最強 #仲間」とのコメントとともに、爽やかな笑顔の2ショットを2枚アップ。
この投稿にファンからは「どこまで同じなんですか 運命感じますね〜」「お二人の関係大好きです」「凄い同級生ですね」「最強最高のツーショット」「最高のお二人！ジャイアンツ時代から大ファンです」「たしか『明徳幼稚園』でしたね。雑談魂で知りました」「最高のお2人です！出会うべくして出会ったんですね〜」などのコメントが寄せられている。
