２８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、サワ（円井わん）が、初めて男性と２人きりで食事をすることに。食事相手の庄田（濱正悟）も、実は女性と２人きりの食事は初めてだと告白するも、ネットでは「本当？」といぶかる声が一部で上がった。

この日の「ばけばけ」では、白鳥倶楽部で勉強をしていたサワを庄田が昼食に誘う。庄田はサワだけではなく、門脇ら他の仲間も誘うが、弁当を持ってきているなどの理由で、サワと庄田は２人きりで花田旅館にそばを食べに行く。

庄田は、錦織と自分の関係や、自身の過去などをノンストップでしゃべりまくり。その間、サワはそば１本をすするのがやっと。サワの様子がおかしいことにようやく気付いた庄田は声をかけるも、サワは「気分が悪い」と言い出す。

驚く庄田にサワは「初めてなんです。こうやって男の方と食事をするのが…」と告白。「そうなんだ、アハハ」と笑う庄田に「笑わんでごしなさい」とサワはムッ。庄田は「ごめん」と謝り「でもワシもなんだ。ワシもこれが初めての女性との二人きりの食事だ」と打ち明ける。

とにかく真面目で、正規教員になるために勉強だけをしてきた長屋暮らしのサワと、東京へ行き、帝大にも合格し、教員免許も取得した順風満帆な庄田。サワが男性と２人きりで食事をしたことがないのは視聴者なら納得だが、果たして本当に庄田もそうなのか？

ネットでは「本当に？庄田君本当に独身なの？少なくともデートしたことないは嘘でしょ東京にいたんだから…」「庄田さんどこまで嘘でどこまで本当かちょっと勘ぐっちゃうね」「本当かぁ庄田ぁ！そんなに顔がよくて物腰が柔らかくて性格のいい男が東京にいて女性と２人で食事したこと無いなんて説得力ねえぞ」「庄田くんの話本当だろうな？おサワちゃん傷つけたら許さないからな」などの声が上がっているが、果たして？