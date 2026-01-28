GU×名探偵コナン、4月にコラボ発売! テーマは「物語の鍵を握る3つのKEY」
ジーユーは、「名探偵コナン」とのコラボレーションを4月3日より販売する。
幅広い世代に人気の「名探偵コナン」とのコラボレーションでは、“物語の鍵を握る3つのKEY”をテーマに、重要人物や印象的なセリフ、物語に欠かせないモチーフを落とし込んだコレクションを展開する。。
👓 予告 👓幅広い世代に人気の「名探偵コナン」とのコラボレーション✨“物語の鍵を握る3つのKEY”をテーマに、重要人物や印象的なセリフ、物語に欠かせないモチーフを落とし込んだコレクション⚽️詳細はこちら👉https://t.co/fJzQ29Ok0j4/3(金)販売開始予定 https://t.co/Nkujq4UdEs pic.twitter.com/4DHnVkIGOu- GU（ジーユー） (@gu_global) January 26, 2026
○WOMEN「グラフィックT 名探偵コナン」(各1,490円)
○WOMEN「コットンブレンドパジャマ(半袖&ショートパンツ) 名探偵コナン」(2,490円)
○MEN「グラフィックT 名探偵コナン」(1,490円)
