なにわ男子・長尾謙杜「今年は乗馬を始めたい」、映画『木挽町のあだ討ち』舞台あいさつ
なにわ男子の長尾謙杜が1月26日、都内で行われた映画『木挽町のあだ討ち』（2月27日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。イベントには主演の柄本佑をはじめ、渡辺謙、北村一輝、瀬戸康史、滝藤賢一、高橋和也、正名僕蔵、山口馬木也、イモトアヤコ、沢口靖子らキャスト陣と、源孝志監督が出席した。
イベント冒頭、キャストが大階段を降りて登場する際、長尾が母親役を演じた沢口の手を取りエスコートする一幕があった。
本作で長尾は、あだ討ちの使命を背負った若侍・伊納菊之助を、沢口はその母・たえを演じている。沢口は、「こんなにも可愛い、長尾謙杜くんという息子ができました」と述べた。さらに「周りの方から『親子に見えるね』と言われてとても喜んでいます。ほっぺが白くて、プクプクっとしたところが似てるなと自分では思っています」と語った。
また、今年成し遂げたい目標を問われた長尾は、「乗馬」を挙げた。共演の柄本、渡辺、北村から勧められたというエピソードを披露し、長尾は「僕、午（うま）年で今年年男なので、今年から定期的に乗馬を通えるようになりたい」と述べた。「時代劇とかで、かっこよく乗れるように努力したい」と抱負を語った。
本作は、第169回直木賞と第36回山本周五郎賞を受賞した永井紗耶子の小説が原作である。芝居小屋を舞台に、あだ討ち事件の真相をめぐるミステリーが描かれる。
■関連リンク
映画『木挽町のあだ討ち』…公式WEBサイト
イベント冒頭、キャストが大階段を降りて登場する際、長尾が母親役を演じた沢口の手を取りエスコートする一幕があった。
本作で長尾は、あだ討ちの使命を背負った若侍・伊納菊之助を、沢口はその母・たえを演じている。沢口は、「こんなにも可愛い、長尾謙杜くんという息子ができました」と述べた。さらに「周りの方から『親子に見えるね』と言われてとても喜んでいます。ほっぺが白くて、プクプクっとしたところが似てるなと自分では思っています」と語った。
また、今年成し遂げたい目標を問われた長尾は、「乗馬」を挙げた。共演の柄本、渡辺、北村から勧められたというエピソードを披露し、長尾は「僕、午（うま）年で今年年男なので、今年から定期的に乗馬を通えるようになりたい」と述べた。「時代劇とかで、かっこよく乗れるように努力したい」と抱負を語った。
本作は、第169回直木賞と第36回山本周五郎賞を受賞した永井紗耶子の小説が原作である。芝居小屋を舞台に、あだ討ち事件の真相をめぐるミステリーが描かれる。
▲ （左から）渡辺謙、柄本佑、長尾謙杜、沢口靖子
▲ （左から）長尾謙杜、沢口靖子
▲映画『木挽町のあだ討ち』本予告
■関連リンク
映画『木挽町のあだ討ち』…公式WEBサイト