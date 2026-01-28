２８日前引けの日経平均株価は前営業日比３０３円５７銭安の５万３０２９円９７銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は１１億７８６万株、売買代金概算は３兆４２４６億円。値上がり銘柄数は１６３、対して値下がり銘柄数は１４００、変わらずは３７銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場はリスク回避目的の売りが優勢となり、日経平均株価は反落した。一時５００円を超える下げをみせたが、前引けにかけ下げ渋り結局３００円あまりの下落で前場の取引を終えた。外国為替市場で急激に円高が進んだことで、これが市場センチメントを悪化させたが、取引時間中に円安方向に巻き戻しが入ったこともあって押し目買いも観測されている。そのなか、半導体主力株は強さを発揮する銘柄が多く、電線セクターなどデータセンター周辺株に活発な物色がみられた。ただ、値下がり銘柄数が１４００に達し全体の約８８％を占めるなど、全体的には個別株ベースでも売り圧力の強さが浮き彫りとなっている。



個別ではキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が活況高、ソフトバンクグループ＜9984＞も商いを伴い堅調。フジクラ＜5803＞、古河電気工業＜5801＞が値を飛ばし、三井海洋開発＜6269＞にも投資資金が流入した。冨士ダイス＜6167＞が急騰、旭ダイヤモンド工業＜6140＞は値幅制限いっぱいに買われた。ユニチカ＜3103＞はストップ高水準でカイ気配に張り付き値が付かない状況。半面、信越化学工業＜4063＞が大幅安、三菱重工業＜7011＞も売りに押された。トヨタ自動車＜7203＞が安く、東京電力ホールディングス＜9501＞の下値模索も続いている。ソシオネクスト＜6526＞も大きく水準を切り下げた。伊藤園＜2593＞、第一稀元素化学工業＜4082＞も売られた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト