¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤Î¿Íµ¤¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸å£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤¬º£½©¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£¸Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¤¬Êó¤¸¤¿¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡ÖÈÖÁÈÊÔÀ®¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸á¸å¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿Ì¾ÊªÈÖÁÈ¤¬£²£°Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸µÄ«ÆüÊüÁ÷¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµÜº¬À¿»Ê¡Ê£¶£²¡Ë¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¤Ï£²£°£°£¶Ç¯¤Ë´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ëÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸åÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÌö¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏµÜº¬¥¢¥Ê¤¬ÉÔÄê´ü¤Ç¶âÍËÆü¤ËµÙ¤à¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Ì±Êü¤ÎÆ±»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Ï¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡¦£Ã£Â£ÃÀ©ºî¤Î¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡Á£Ç£Ï¡¡£Ç£Ï¡ª¡¡£Ó£í£é£ì£å¡ª¡×¤¬£±£µÇ¯¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¦´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤¬£²£µÇ¯¤«¤éÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ßõÎõ¤Ê»ëÄ°Î¨ÀïÁè¤â·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£