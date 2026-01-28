来月8日に投開票日を迎える衆議院議員選挙の期日前投票が28日、山形県内各地で始まり、山形市の投票所ではさっそく有権者が一票を投じました。



期日前投票は、山形県内全市町村の庁舎や公民館などで28日から行われています。

山形市にある山形市役所では朝から有権者が訪れ、一票を投じました。



60代「たまたま市役所に用事があって、期日前投票ができるようだったので利用させてもらいました。これからの生活が楽になればいいのかなという思いで投票した」





20代「（短期決戦で）正直政策を 吟味する機会がないのかなと思って。考える期間がもう少しあってくれたらよかった」山形市選挙管理委員会 岡道弘・事務局長「入場券の発送がギリギリになりまして、入場券がお手元に届くのが遅くなります。しかし、入場券がなくても期日前投票できるので（投票）よろしくお願いします」今回、最高裁判所の裁判官を審査する「国民審査」の期日前投票は来月1日から始まることから、山形市は期間外に訪れた有権者に対し、専用の入場券を配るなどの対応を実施し、後日投票できるようにしています。期日前投票は県内70か所で一部を除き、開票日前日の来月7日まで、午前8時半から午後8時まで受け付けています。