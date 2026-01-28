■これまでのあらすじ

自分の娘たちをリングガールにしたい姉に振り回されている理人。しかし、新婦の瀬奈を不安にさせていることに気づき覚悟を決める。姉と話し合う理人だったが、姉は彼女を「親もいない常識のない女」と侮辱。怒りを抑えられなくなった理人は姉を結婚式に呼ばないと言い放ちー…。



あの理人ー…弟が私に逆らうなんて…信じられない！！今までそんなことはなかったのに！

嫁になる女に操られているに違いありません。これだから非常識な女は困ります。親がいないからまともな親戚付き合いを知らないんでしょう。結婚式は家同士のお披露目の場所。リングガールは、私の娘たちがやる。それを母も親戚もみんな望んでいるんです。ドレスを着た娘たちは絶対にかわいいに決まってるし、いい写真が撮れてそれが家族のいい思い出になるんです。このまま黙っているわけにはいきません。家族とはそういうものなのです。あの女の親友に「大人の対応」ってものを直接教えてあげようと思います。そうすればー…。

※この漫画は実話を元に編集しています

原案:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)