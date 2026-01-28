焼肉きんぐで「沖縄フェア」を初開催 熱々石鍋で届く「タコライス」や“外カリ中しっとり”の「サーターアンダギー」で旅行気分
全国で363店舗を展開する「焼肉きんぐ」は、2月25日より期間限定で、「沖縄フェア」を初開催する。それに先立ち、一部店舗にて「沖縄フェア」の先行販売を1月28日より開始する。
【写真】熱々で食べられる！『石焼きんぐタコライス』
同フェアは、沖縄料理を同店流にアレンジし、今しか食べられないオリジナル商品をラインナップ。食べやすいように甘辛に仕上げた『オリジナルハイサイソースで食べる 壺漬けすだれ豚バラカルビ』や、熱々の石鍋で提供する『石焼きんぐタコライス』、外はカリカリ中はしっとりの『揚げたてサーターアンダギー』などを、期間限定で楽しめる。
同店は、テーブルオーダーバイキング形式の焼肉食べ放題専門店。タッチパネルを使って注文すると、すべての料理がテーブルまで届く。食べ放題には「58品コース」「きんぐコース」「プレミアムコース」の3つのコースを用意している。
