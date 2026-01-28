俳優の石田ゆり子（56）が、新しく購入してきたインテリアが置かれた、生活感あふれる自宅を公開した。

これまでもInstagramで、大きな食器棚が置かれたキッチンや、朝日が差し込むリビングで飼い猫がくつろぐ様子、バスタオルが干された部屋など、生活感あふれる自宅の様子を発信してきた石田。

新しいインテリアが積まれた生活感あふれる自宅を公開

2026年1月27日の更新では、たくさんのラグが畳まれたリビングの写真とともに、飼い猫の「ハニオ」目線で暮らしぶりを紹介。「おかーさんは、ラグとかキリムとかがだいすきだ。このまえトルコにいって、たくさんかってきた。はっち（飼い猫）は、新しいものがだいすきだから、こういうのをみつけると走ってきてすぐに乗ったり、ごしごし体をすり寄せたり、つめをといだりします。はっちはほんとうに、新しいものが好きです。ぼくは、なじんできたころがいちばん好きです。それにしても、うちにはラグが多すぎる。」とつづっている。

この投稿には「たくさんのラグやキリムに囲まれた生活、ステキすぎます」「ゆりごろう王国は気持ちのいい物がたくさんあって楽しそうです」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）