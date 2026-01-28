偽造されたマイナンバーカードを使って銀行口座を開設したなどとして、警視庁は２８日、男４人を偽造有印公文書行使や詐欺などの容疑で逮捕したと発表した。

職業不詳の男（５２）（東京都豊島区）らは架空の人物名義で作った１６８枚の偽造マイナカードを使って１６８の銀行口座を開設し、４３７枚のクレジットカードの発行も受けていたという。同庁は、ブランド品の購入や消費者金融からの借り入れなどで計６億円分を不正に得たとみている。

発表によると、５２歳の男と職業不詳の男（６８）（葛飾区）は仲間と共謀して２０２１年５〜６月、スマートフォンの銀行口座開設アプリを通じて偽造マイナカード２枚分の画像データを送信し、２口座を開設したほか、キャッシュカード２枚をだまし取った疑い。

４人は不正入手したキャッシュカードで現金約６８万円を引き出して盗んだ疑いもある。４人の逮捕は２７日。

５２歳の男は台東区の上野公園で生活に困った５０〜６０歳代の男性２人に声をかけ、２人の顔写真を偽造マイナカードに使用していた。氏名欄は架空の人物で、住所欄は２人を代表取締役などとして登記した実態のない企業の所在地を記載していたという。２人には報酬として週に１万円程度が支払われ、総額は約９０万円〜１４０万円に上った。

同庁は、架空の人物名義の銀行口座やカードを悪用し、利用料や借金を踏み倒していたとみている。