【週刊少年マガジン 2026年9号】 1月28日 発売 価格：400円

「週刊少年マガジン 2026年9号」Amazonの書影より

【拡大画像へ】

講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2026年9号」を本日1月28日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。

今週号は表紙に日向坂46の大野愛実さんが登場。巻頭グラビアでは8ページにわたって限定の撮り下ろし画像を掲載している。

巻頭カラーは「カッコウの許嫁」。紙版には、祝6周年＆最終章開幕記念の作者吉河美希氏のイラストを使用した「特製プニプニシール」超豪華プレゼント企画に応募するための応募券が付いてくる。

【「カッコウの許嫁」見開きカラー】【特製プニプニシール】

センターカラーでは、赤城すー氏による短期集中連載の新連載「邪目さんは邪神です」がスタートしている。本作は、ワルになれないエセヤンキー真白と、いい子過ぎる邪神の邪目（じゃのめ）さんが巻き起こす可愛すぎるギャグマンガ。「甘神さんちの縁結び」の作者・内藤マーシー氏からは、応援コメントが寄せられている。

【邪目さんは邪神です】【あらすじ】

友達が欲しくて形だけヤンキーになって高校デビューをしようとした真白蒼太。しかし、結果的に恐れられるだけでクラスで浮いた存在に。そんな彼の前に現れたのは、同じクラスの邪目まつり。彼女は邪神で災いを振りまく存在であるはずが…とっっってもマジメ！良い子すぎて誰にも崇拝されなくなってしまったため、ヤンキーの真白に悪いことを教えてくれと迫る。しかし、真白も悪いことをしたことが無いし、エセヤンキーがバレたら恥ずか死ぬ…！正体がバレないように邪目さんを立派な邪神にしなければ!! 良い子×良い子の手探り悪いことコメディ!!

【内藤マーシー氏からの応援コメント】

邪神なのにとっても良い子で可愛らしい邪目さん！きっと皆さんも読み終わったらもっと「邪目さんらしい」シーンが見たい！となるでしょう！