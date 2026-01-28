イースト4位のニックスがベテランガードのドリュー・ホリデー獲得に興味あり？

1月27日（現地時間26日、日付は以下同）。NBAインサイダーのマーク・スタイン氏は、2月6日のトレード・デッドラインに向けて、有料制会員サイト“The Stein Line”を配信した。

そこには、27日終了時点でイースタン・カンファレンス4位にいるニューヨーク・ニックス（27勝18敗）が、ポートランド・トレイルブレイザーズのドリュー・ホリデー獲得に興味を示していると書かれていた。

35歳のホリデーは、今シーズンでNBAキャリア17年目のベテランガード。右ふくらはぎを痛めたことで、昨年11月中旬から約2カ月の欠場を余儀なくされたが、現在はブレイザーズの先発ポイントガードに入っている。

現行契約は残り2シーズン。2027－28シーズンの契約がプレーヤーオプションになっているホリデーは、今シーズン19試合の出場で平均28.6分15.3得点4.5リバウンド6.9アシスト1.4スティールをマーク。

これまで、ホリデーはミルウォーキー・バックスでヤニス・アデトクンボ、クリス・ミドルトン（現ワシントン・ウィザーズ）と共演して2021年にリーグ制覇。2024年にはボストン・セルティックスでジェイソン・テイタム、ジェイレン・ブラウンらとともに自身2度目の優勝を飾ってきた。

ニックスは、スコアリングガードのジェイレン・ブランソンとホリデーをバックコートで組ませることに興味を示しているとのこと。この男を加えることで、アデトクンボにとってもニックスがより魅力的なチームと化す可能性がある。

昨シーズンのプレーオフでカンファレンス・ファイナルまで勝ち上がったニックスが、今年のデッドラインまでに大きな動きに出るかは微妙。ただ、ビッグマンのカール・アンソニー・タウンズのトレードには“ある程度”前向きだとリーグ内のチームは捉えており、その動向は気になるところ。

はたして、ホリデーはデッドラインまでにトレードで移籍することになるのか。ニックスの動きにも注目したいところだ。