【雪の予想】29日30日は関東甲信に雪雲 東京、横浜、千葉、埼玉、つくば、栃木、群馬、山梨の1日（日）までの雪雨シミュレーション【気象庁 28日発表】
気象庁によりますと、日本付近はあす（２９日）から３０日にかけて強い冬型の気圧配置となり、上空には強い寒気が流れ込む見込みです。このため、関東甲信地方では、雪や雨の降る所があるでしょう。
▶2８日（水）～2月1日（日）雪雨シミュレーション
２８日（水）
気象庁によりますと、関東甲信地方は、晴れや曇りで、長野県や関東地方北部では雪の降っている所があります。
▶28日（水）～2月1日（日）雪雨シミュレーション
２９日（木）
気象庁によりますと、２９日の東京地方は、北部は曇りで雪の降る所がある見込みです。
神奈川県は、曇りで雪や雨の降る所があるでしょう。昼過ぎからは雷を伴う所がある見込みです。
千葉県は、曇り時々晴れで、夕方から雷を伴い雪の降る所がある見込みです。
栃木県は、南部は晴れ昼過ぎから時々曇り、北部は曇り時々晴れで山地では昼過ぎから雪の降る所がある見込みです。
埼玉県の秩父地方では曇り時々晴れで、昼過ぎから雪や雨の降る所があるでしょう。群馬県北部は曇りで雪の降る所がある見込みです。
山梨県東部・富士五湖では曇り時々晴れで、昼過ぎから夜のはじめ頃は雪の降る所があるでしょう。
長野県北部では曇り昼過ぎから時々雪となるでしょう。中部と南部では晴れ昼前から時々曇りで、夜は雪の降る所がある見込みです。
静岡県は、雪や雨の降る所がある見込みです。
▶2８日（水）～2月1日（日）雪雨シミュレーション
３０日（金）
シミュレーションでは、東京、千葉、神奈川、静岡、山梨、埼玉、群馬、長野の一部に雪雲がかかっています。
▶2８日（火）～2月1日（日）雪雨シミュレーション
３１日（土）
▶28日（水）～2月1日（日）雪雨シミュレーション
１日（日）
※予想にはブレ幅があります。最新の気象情報を確認してください。
▶2８日（水）～2月1日（日）雪雨シミュレーション
▶【中国・四国地方の雪雨シミュレーション】