ジェシカ・ジョーンズも参戦！『デアデビル：ボーン・アゲイン』シーズン2、3月25日（水）より配信

昼は弁護士、夜は法で裁けぬ悪を討つヒーロー――二つの顔を持つ男マット・マードックの苦闘を描く『デアデビル：ボーン・アゲイン』。そのシーズン2が3月25日（水）よりDisney+（ディズニープラス）で独占配信されることが決定した。併せて解禁された初の予告編と場面写真は、これまでのヒーロー作品の概念を根底から覆すほど、ダークでバイオレントな熱量に満ちている。

『デアデビル：ボーン・アゲイン』シーズン3へ更新決定 マーベル・スタジオ制作のドラマシリーズ『デアデビル：ボーン・ … 『デアデビル：ボーン・アゲイン』シーズン3へ更新決定

常人ゆえの痛みと、剥き出しのバイオレンス

マットは、幼い頃の事故で視覚を失う代わりに、超人的な聴力や嗅覚を手に入れた。しかし、その肉体は我々と同じ、ただの人間である。超人血清も打っていなければ、神の力も持たない。深紅のスーツは決して無敵ではなく、彼は常に生傷を絶やさず、痛みに喘ぎながら戦い続ける。

法の限界に絶望し、拳で正義を貫くマットの前に立ちはだかるのは、ニューヨーク市長にまで上り詰めた残虐な犯罪王「キングピン」ことウィルソン・フィスクだ。シーズン1では、あのキャラが無残に殺害されるという、あまりにも凄惨な幕開けが視聴者にトラウマを植え付けた。シーズン2では、その因縁が血で血を洗うさらなる激戦へと昇華していく。

宿敵ブルズアイの再来と、ジェシカ・ジョーンズの介入

解禁された映像は、束の間の平穏を切り裂くように、ヴィンス・ドノフリオ演じるキングピンの影が忍び寄るシーンから始まる。さらに、マットにとっての“もう一人の天敵”であり、正確無比な殺し屋であるブルズアイの脅威も再燃。過去最大級の窮地がマットを襲う。

特筆すべきは、シーズン2から本格参戦を果たす私立探偵ジェシカ・ジョーンズの存在だ。クリステン・リッター演じる彼女の介入が、既に混沌としている戦況をどう狂わせていくのか。映像の中盤以降は、脳天を直撃する打撃、舞い散る血しぶき、そして闇夜に紛れて敵を屠るデアデビルの容赦ないアクションが連続し、不穏な空気は最高潮に達する。

「普通」や「無難」といった言葉をことごとく粉砕する、目を背けたくなるほどの衝撃。血塗られた暴力の先に、マットが見る光とは何なのか。マーベルが放つ、最も危険なドラマシリーズの幕が再び上がる。

『デアデビル：ボーン・アゲイン』シーズン1はディズニープラスで独占配信中。シーズン2は3月25日（水）より独占配信開始。（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.