『神の雫/Drops of God』シーズン2、山下智久が挑むフリーダイビングシーン解禁！

世界中で愛され、日本のワインブームの火付け役となった伝説的人気漫画『神の雫』（作・亜樹直 画・オキモト・シュウ／講談社）。その実写ドラマ版として世界を熱狂させた『神の雫/Drops of God』が、さらなる進化を遂げて帰ってきた。この度、山下智久がスタントなしで挑む「静寂の深海」 本編映像が解禁となった。

『神の雫/Drops of God』待望の続編が遂にベールを脱ぐ

2023年に配信されたシーズン1では、原作の主人公・神咲雫をフランス人女性のカミーユ・レジェに大胆にアレンジ。山下智久演じる聡明なワイン評論家・遠峰一青を“もう一人の主人公”に据えたスタイリッシュな構成が大きな話題を呼んだ。そのクオリティは国際的にも高く評価され、2024年11月の第52回国際エミー賞では、見事「連続ドラマ部門」を受賞。名実ともに世界基準のエンターテインメントであることを証明した。

そして1月23日（金）、ファン待望のシーズン2がHuluにて独占配信スタート。前作のキャストとスタッフが再集結し、物語は誰も予想しなかった新章へと突入する。

配信が始まった第1話では、前作の決着から時を経た二人の“現在地”が描かれる。ワインに対して一時的な虚無感を抱く一青は、フリーダイビングで自らを極限まで追い込み、暗闇の先に新たなビジョンを見出そうとしていた。

今回解禁された本編映像で最も注目すべきは、山下がスタントなしで挑んだフリーダイビングシーンだ。静寂のなかで自分自身と向き合う一青の姿は、観る者の息を呑むほどの緊迫感と美しさを湛えている。

一方のカミーユは、シャサングル農園で野心的な構想を進めていたが、亡き父アレクサンドルが遺した予期せぬ遺産が、封印していたはずの過去を呼び覚ます。二人は再び、自らの信念と血縁の絆を試される過酷な旅へと引き寄せられていく。

国際派俳優・加瀬亮の参戦！一青の過去に迫る物語の鍵



シーズン2の大きな目玉となるのが、国際的に活躍する実力派加瀬亮の出演だ。一青が信頼を寄せる友人として登場する彼のキャラクターは、現時点では多くが謎に包まれている。

今回の出演に際し、加瀬は「シーズン1が面白かったので、出演を嬉しく思っています」と語り、主演の山下についても「難しい心の揺れをとても繊細に演じる山下くんには俳優として大変感銘を受けました」と絶賛のコメントを寄せた。

また、一青の母親・遠峰仄香役として渡辺真起子も続投。一青の過去に深く分け入っていく今シーズンの物語において、重要な役割を果たすことは間違いない。父アレクサンドルが生涯をかけても辿り着けなかった“世界最高のワイン”の起源とは何か。一青とカミーユが旅の果てに見つける真実から、一秒たりとも目が離せない。

『神の雫/Drops of God』シーズン2はHuluで国内独占配信中。（海外ドラマNAVI）

