レトロなデザインがたまらない！　『OSAMU GOODS』が大集合した店頭イベント開催

ワールドグループのライフスタイルイノベーションが展開するライフスタイルブランド「one’sterrace（ワンズテラス）」は1月28日より、「OSAMU GOODS（オサムグッズ）」を集めた店頭イベントを、全国のワンズテラス店舗にて開催します。

■エコバッグやタオルハンカチなど約150点のグッズが大集結

「オサムグッズ」は、1976年より販売している、イギリスの童歌「マザーグース」をモチーフに展開するシリーズ。アメリカンレトロなデザインやパステルカラーのやさしい色合いが特徴となっています。

同イベントでは、「オサムグッズ」が約150点にわたり登場します。





グッズは、「エコバッグ」（1,980円）、「フェイスタオル パイル」（各1,430円）、「タオルハンカチ」（各770円）、「三角マチ保冷バッグM」（各2,640円）、「小判一段弁当」（各3,080円）、「箸箱セット」（各1,540円）。

ぜひこの機会に、かわいらしい「オサムグッズ」を手に入れて、日常をもっと楽しく彩ってみてはいかがでしょうか。

