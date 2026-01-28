大人だからこそ選びたい。ヨックモックの限定「ショコラ シガール」でちょっとリッチなバレンタイン

みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。

そろそろバレンタインが近づいてきましたが、今年のバレンタインは何を買うか決めましたか？ まだ悩んでいる……という方にもぴったりな、間違いないスイーツをご紹介します。

■甘さもビターも楽しみた方に。限定「ショコラ シガール」

今回紹介するのは、ヨックモックの定番「シガール®︎」から登場する期間限定商品「ショコラ シガール」。1月15日から発売と聞き、早速食べてみました。

パッケージからチョコレートのとろ〜り感が伝わってきて、おいしそう……！

箱を開けてみると、リッチミルクとリッチビター2種類が入っています。普段のシガールよりも、より一層高級感があって、これは期待が高まります……！

実際に食べてみると、リッチミルクは、ミルクチョコレートのやさしい甘さがバター風味豊かな「シガール®︎」の生地と相性抜群！ 濃厚な味わいが口いっぱいに広がって幸せな気持ちになりました。

リッチビターは、生地にもカカオ豆本来の風味を感じられるようにほろ苦いココアパウダーが混ぜ込んで焼き上げているそう。

カカオ分61%のビターチョコレートがたっぷりとかかっていて、よりカカオを感じることができました。

今回私は7本入りをゲットしましたが、4本、10本入りも販売しているので用途によってサイズを選んで購入することができます。

4本入りを自分へのご褒美に、10本入りを会社で配る用に……など、シーンに合わせて選べるのも魅力です。

そして、ヨックモックといえば、もうひとつ注目したいのがパッケージデザイン。日比谷花壇のフローリストが手掛ける華やかな「カドー ドゥ リベール」シリーズを知っていますか？

このシリーズは、季節に合わせたお花が描かれていて、思わずひとめぼれしてしまうほどの華やかさ。手土産やちょっとしたギフトにもぴったりで、きちんと感も演出できます。

こちらのデザインは1月末までの限定品なので、気になる方は店頭やオンラインをチェックしてみてくださいね！

■商品情報

「ショコラ シガール」

【販売期間】

2026年1月15日〜2月28日

【販売価格】

・2種4本入り 1,404円

・2種7本入り 2,457円

・2種10本入り 3,510円

「カドー ドゥ リベール」

【販売期間】

2025年12月20日〜1月31日

【販売価格】

・3種18個入り 1,998円

・4種26個入り 2,700円

・4種36個入り 3,888円

※いずれもなくなり次第終了

（えりか）