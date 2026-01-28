『ワンダーマン』マーベル史上最も異色作？シャン・チー役俳優らMCU関係者も太鼓判

マーベルによる最新ドラマシリーズ『ワンダーマン』が1月28日（水）よりDisney+（ディズニープラス）で独占配信される（全8話）。

主人公は、いつものMCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）と同じく最強ヒーロー“ワンダーマン”…と思いきや、ワンダーマンというヒーロー役を演じたいだけの俳優、サイモン・ウィリアムズ（ヤーヤ・アブドゥル＝マティーン二世）。主人公の説明からしてすでに“異色作”である本作について、『シャン・チー／テン・リングスの伝説』で主人公シャン・チーを演じたシム・リウや、数々のMCU作品の製作総指揮を務めてきた男ブラッド・ウィンダーバウムらMCU関係者たちが本作に大きな信頼と期待を寄せている。

MCUを知り尽くす者による太鼓判、そしてストーリー、あらゆる面でMCUの新たな挑戦作となることが予感される“異色作”ワンダーマン、果たしてその全貌は？

『ワンダーマン』マーベルにとって新しいテイストの作品

Simon Williams/Wonder Man (Yahya Adbul-Mateen II) in Marvel Television’s WONDER MAN, exclusively on Disney+. Photo courtesy of Marvel Television. © 2025 MARVEL

本作はもちろんあらすじも異色。“ヒーロー映画へのテコ入れ”を掲げるアカデミー賞受賞監督のフォン･コヴァクが、世界的に有名なヒーロー映画「ワンダーマン」をリメイクすると聞きつけ、主演のオーディションに名乗りを上げた主人公のサイモン・ウィリアムズ。ワンダーマン役への執着が強いサイモンは、熱意と努力でオーディションを勝ち抜いていく。ついにはコヴァク監督とも対面し、ワンダーマン役決定間近と思われたが、サイモンは“本当はスーパーパワーを持っている”という誰にも言えない秘密を隠していた―。

本作の製作総指揮・脚本を務め、複数エピソードの監督も手掛けるのは、『シャン・チー／テン・リングスの伝説』『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の監督も担う、“MCUにおける重要監督”デスティン・ダニエル・クレットン。

「シャン・チー」で彼とタッグを組んだシム・リウは、「彼とは多くの言葉を交わし、多くの会話をしてきた。彼がいかに思慮深い監督であるかを知っているし、『ワンダーマン』のチームは彼を迎えられて本当にラッキーだと思うよ」と語り、『ワンダーマン』に太鼓判を押す。

「シャン・チー」でも、クレットン監督は、ジャッキー・チェンのスタントチーム出身者や香港映画の重鎮を招いて長回しのカットを取り入れ、これまでのMCUとは異なるアクションを展開。また、彼の過去作『ショート・ターム』で魅せたような“傷ついた家族の絆”を描く才能を発揮し、シャン・チーと敵対する父ウェンウーを、“世界征服や復讐を目的とするヴィラン”ではなく、“亡き妻を愛しすぎるがゆえに暴走する父”として描くなど、これまでと一味違う描写も生み出した。

そんな彼が新たなMCU作品で創造するのは、果たして“ヒーローになっていく過程を描く物語”なのか、あるいは…？

(L-R) Simon Williams/Wonder Man (Yahya Adbul-Mateen II) and Trevor Slattery (Sir Ben Kingsley) in Marvel Television’s WONDER MAN, exclusively on Disney+. Photo by Suzanne Tenner. © 2024 MARVEL

また、『マイティ・ソー バトルロイヤル』『ブラック・ウィドウ』『ホークアイ』『ソー：ラブ＆サンダー』『デアデビル：ボーン・アゲイン』といった数々のMCU作品の製作総指揮を務め、本作でも同役を担うブラッド・ウィンダーバウムも、この異色作に自信を持っている様子。

「マーベルにとって非常に新しいテイストの作品。正直に言って、これまでで最も好きな作品のひとつ。誰もまだ観たことがない“最高の番組”だと思っているし、観客の反応を見るのが本当に楽しみだよ。これは、映画作りという仕事へのラブレターであり、俳優という職業へのラブレターでもある。とても誠実で、どこか美しい作品なんだ」と手ごたえを感じている模様だ。

主演はヤーヤ・アブドゥル＝マティーン二世（『グレイテスト・ショーマン』、「アクアマン」シリーズ）、共演にはベン・キングズレー（『シンドラーのリスト』、『ジャングル・ブック』）らが出演する“異色中の異色”のMCU作品。サイモンはパワーを最後まで隠しきり“ワンダーマン役”を勝ち取れるのか？それともパワーを公表し、“本物のワンダーマン”となるのか。マーベルがヒーロー映画に一石を投じることが予感される本作に期待したい。

『ワンダーマン』ディズニープラスにて1月28日（水）全8話独占配信。（海外ドラマNAVI）

