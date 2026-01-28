¼«Á³ÂÎ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¢¤Ê¤¿¤ò±þ±ç¡£¥Þ¥ë¥Þ¥ó¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Î¡¼¥È¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSEPTCOULEUR¡×¤Ë¿·¿§ÅÐ¾ì
¥Þ¥ë¥Þ¥ó¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¿§¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤âÍ¿¤¨¤ë¡ÖSEPTCOULEUR¡×¡Ê°Ê²¼¥»¥×¥È¥¯¥ë¡¼¥ë¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÄêÈÖ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¿·¤¿¤Ë2¿§¤òÄÉ²Ã¡£2026Ç¯1·î9Æü¤è¤ê°ìÉô¤ÎÊ¸¶ñ¾®ÇäÅ¹¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤ï¤¿¤·¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤è¤ê¤½¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥é¡¼
Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢½À¤é¤«¤¯¼ê¤¶¤ï¤ê¤ÎÎÉ¤¤ÁÇºà¤È¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ»ÅÎ©¤Æ¤¿¥Î¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
3ÐÊý´ã·Ó¤ä100ËçÄÖ¤¸¡¢¥Ô¥ó¥¯¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¡ÖS.C.ÄÖ¤¸¡×¤âÆÃÄ¹¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢A5¤ÈA6¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½»æ¤Ï¡È¤µ¤é¤µ¤é¤·¤Ã¤È¤ê¡É¤Î¿¨¤ê¿´ÃÏ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¼ù»é²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¡Èµ¤»ý¤Á¤òÁ°¸þ¤¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È¸å²¡¤·¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÀßÄê¤Î¤â¤ÈÅ¸³«¡£
º£²óÄÉ²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖFeathery Pink¡Ê¥Õ¥§¥¶¥ê¡¼¥Ô¥ó¥¯¡Ë¡×¤È¡ÖGraceful Lilac¡Ê¥°¥ì¡¼¥¹¥Õ¥ë¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Î2¿§¤Ç¤¹¡£
¡ÖFeathery Pink¡Ê¥Õ¥§¥¶¥ê¡¼¥Ô¥ó¥¯¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÈÈùÌ¯¤ÊÊÑ²½¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡É¡¢¡ÈÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¡É¡¢¡È·Ú¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ÀßÄê¤Ë¤è¤ë¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
¡ÖGraceful Lilac¡Ê¥°¥ì¡¼¥¹¥Õ¥ë¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ï¡¢¡È³èÆ°¤·¤¿¤é¡¢Å¬ÅÙ¤ËµÙ¤à¡É¡¢¡È¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤ª¼é¤ê¤¬¤¢¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¡É¡¢¡È²¿»ö¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
SEPTCOULEUR¡Ê¥»¥×¥È¥¯¥ë¡¼¥ë¡Ë
²Á³Ê¡§A5 1,100±ß¡¢A6 880±ß
¿·¥«¥é¡¼¡§Feathery Pink¡Ê¥Õ¥§¥¶¥ê¡¼¥Ô¥ó¥¯¡Ë¡¢Graceful Lilac¡Ê¥°¥ì¡¼¥¹¥Õ¥ë¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡Ë
´ûÂ¸¥«¥é¡¼¡§Crisp White¡Ê¥¯¥ê¥¹¥×¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡¢Spirit Blue¡Ê¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¥Ö¥ë¡¼¡Ë¡¢Comfort Mint¡Ê¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥ß¥ó¥È¡Ë¡¢Sunny Yellow¡Ê¥µ¥Ë¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡Ë
¸ø¼°HP¡§https://www.e-maruman.co.jp/
¡Ê¥Õ¥©¥ë¥µ¡Ë