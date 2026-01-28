野球日本代表「侍ジャパン」は1月26日、2026年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場予定の30選手のうち、29選手を発表した。会見に臨んだ井端弘和監督（50）は、残る1枠については後日発表とし、最後の1人をあえて残す形となった。この判断に、ファンの間では早くもさまざまな議論が広がっている。

発表の場となった会見では、井端監督がスーツ姿で拳を握り、世界一連覇へ向けた意気込みを示した。WBC本番を見据えた緊張感ある空気が漂う。29人という陣容が明らかになる一方で、あえて残された最後の1枠が、注目を一層集める形となった。

【画像】大谷を発表する井端監督 ＷＢＣ代表に山本ら ＷＢＣ出場メンバー発表の記者会見で、ドジャース・大谷翔平の名前を読み上げる野球日本代表の井端弘和監督＝２６日、東京都内

この発表を受け、Xユーザーからは「あと1枠は誰が選ばれるんだ」「吉田、今永入っとらんね」「ヌートバー入ってほしいかな ジャパン頑張れー」「後1人未発表って事はメジャー組でしょう。個人的には吉田が必要」といった声があり、未発表の1枠を巡り、ファンの間では期待と予想が交錯している。