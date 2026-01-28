「現役選手が“ゾンビたばこ”だと？」広島・羽月容疑者の逮捕に韓国メディアも衝撃「昼に練習→夜に警察署」

「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用したとして、広島東洋カープの羽月隆太郎容疑者が1月27日に逮捕された。この件は韓国でも複数メディアによって報じられており、各社共通して「日本プロ野球界の衝撃」を前面に取り上げている。

【画像】日本からも大量輸入…韓国若者の衝撃「麻薬パーティ」

「日本衝撃！プロ野球選手、麻薬成分“ゾンビたばこ”投薬容疑で緊急逮捕→本人は“記憶ない”と否認」（ネットメディア『スターニュース』）

「現役選手が麻薬類だと？エトミデート使用→警察逮捕→検察送致予定…衝撃に陥った日本野球界」（スポーツメディア『SPOTV NEWS』）

「NPB、ゾンビたばこ吸入選手逮捕で“大騒ぎ”…広島内野手ハツキ、先月吸入の疑い」（スポーツ紙『スポーツ京郷』）

「主力に飛躍する可能性もあった有望株が…」

「NPB現役選手がいわゆる“ゾンビたばこ”と呼ばれる指定禁止薬物を投薬した疑いで警察に逮捕され、日本列島が衝撃に陥った」と書き出した『スターニュース』は、エトミデートの危険性を説明。「投薬時に身体がけいれんし、まるでゾンビのように歩く症状が現れ、“ゾンビたばこ”の別名で呼ばれる危険薬物だ。最近、日本国内の若者を中心に急激に拡散され、社会的問題として浮上している」と伝えた。

また、羽月容疑者については「2026年シーズンに主力争いを控えていただけに、ファンの失望感は非常に大きい」とし、「誠実に練習していた選手がこんなことをするなんて信じられない」「もしかしてチーム内に他の関与者もいるのでは？」といった疑いの声も紹介している。

『SPOTV NEWS』も「韓国では“麻薬類”と指定されたエトミデートは、日本でも最近、社会的に大きなイシューになっている。日本政府は昨年5月、エトミデートを危険薬物に指定したが、現役野球選手が別名“ゾンビたばこ”と呼ばれるエトミデートを使用したわけだ」としながら、「日本は羽月のエトミデート吸入で衝撃に包まれている」とし、松田元球団オーナーの謝罪や広島ファンで知られる谷原章介の反応も取り上げていた。

「昼には練習したのに、夜に警察署？」と見出しを打ったのはスポーツ紙『スポーツ東亜』。「羽月は広島が誇る有望株だ。俊足が武器で、入団7年目の昨季はデビュー後最多の74試合に出場し、打率0.295、4打点、17盗塁を記録した。今季は主力に飛躍する可能性も予想されていた」と容疑者の活躍に触れつつ、「日が暮れる前まで何の問題もなく練習を消化した選手が警察に逮捕され、衝撃を与えた。羽月隆太郎の行方がわからない」としていた。

韓国でも驚きをもって報じられた羽月容疑者のエトミデート使用。球春到来を目前にプロ野球界全体を騒がせる事態となってしまったが、羽月容疑者の処分やチームの対応を含め、球界がこの問題をどう受け止めていくのか注視したい。

（文＝サーチコリアニュース編集部）