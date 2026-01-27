【ミステリーチャンネル 2月ラインナップ】『アストリッドとラファエル』シーズン6が独占日本初放送

日本唯一のミステリー海外ドラマ専門チャンネル、ミステリーチャンネルの2月のラインナップをご紹介。いよいよ待望のシーズン6が独占日本初放送となる『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』をはじめとした、「女性探偵特集」がこの月からスタート。フランスとイタリアの絶景＆ミステリーが楽しめる特集なども実施される。

2月・3月は女性探偵特集！ 『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』をはじめとしたフレンチミステリーのほか、珍しいアイスランド発の『刑事アニタ〜ブラックサンド殺人事件』など、世界の様々なヒロイン活躍シリーズをお届け。

『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン6

2月23日（月・祝）16：00より一挙放送（全8話／字幕版）

★シーズン1＆2（字幕版）…2月21日（土）6：00スタート

★シーズン3＆4（字幕版）…2月22日（日）6：00スタート

★シーズン5（字幕版）…2月23日（月・祝）6：00スタート

日本でも大人気の『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』より、2025年10月に本国フランスで放送された最新シーズン6を、どこよりも早くミステリーチャンネル独占日本初放送！ 放送局France TVにて2024年に最も見られたシリーズであり、140の国と地域の人々から愛され、そのうち80％以上の国々で翌シーズン以降も見られている大ヒットシリーズ。几帳面で論理的なアストリッドと猪突猛進型で大らかなラファエルという正反対の二人が、お互いの足りない部分を補いながら協力し合うことで、難事件の数々を解決していく。

シーズン6でのアストリッドとラファエルは、超常現象、アフリカの呪物、数学理論、謎に満ちた悪魔の儀式に関連する事件など、これまで以上に謎めいた新たな事件に挑んでいく。また二人の私生活にも新たな局面が訪れる。前シーズンのラスト、アストリッドとテツオの結婚式で毒殺されそうになったラファエル。この未曾有の出来事がアストリッドとラファエルの絆にどのような影響を及ぼすのか？ さらに、アストリッドはテツオの隠された秘密に直面することに…。

指輪に仕掛けられた神経剤の影響を受けたラファエルが入院中、幽霊ハンターで人気の配信グループの一員が自宅で大きなピアノに押しつぶされて死亡しているのが発見された。アストリッドは病室のラファエルと一緒に捜査に参加することに。超常現象やそれを使った詐欺の疑いとともに、謎の霊能者オーディンが捜査線上に浮上するが、その正体はなかなか掴めない。

『刑事アニタ〜ブラックサンド殺人事件』シーズン2

2月15日（日）16：00より一挙放送（全8話／字幕版）

2021年にアイスランドで放送された後、Viaplay（北欧）やAlibi（英国）、SBS（オーストラリア）、Disney+（一部地域）など世界各国での展開された、アイスランドの観光地・ブラックサンドビーチを舞台にしたミステリー『刑事アニタ〜ブラックサンド殺人事件』の最新シーズンが独占日本初放送。

シーズン1で故郷に十数年ぶりに戻ってきたアニタ。続くこのシーズンでは子育てと産後うつ病と向き合いながらも事件解決に奔走する姿が描かれる。暗く寒々とした風景、問題を抱えた登場人物、舞台となる地域社会の問題といった「北欧ノワール」の特徴を備えた質の高いミステリーシリーズだ。

トーマスの祖母であるヘレナが、児童養護施設における40年前の暴力事件について話したいと警察署を訪ねてくる。その事件はアニタの祖母が運営していた“ゴールデンサンズ”で起きていた。話を聞いたフリーダは、グレラーサンズ署に転属してきたグスティに相談し、アニタやトーマスには内密に捜査をすることに。一方、アニタは産後で精神を病み、グスティとの子であるエルラの世話に手を焼きながら苦しんでいた。

フランス＆イタリア絶景ミステリー特集

フランス各地の絶景とミステリーが楽しめる『フランス絶景ミステリー コレクション』より、計10話の新エピソードが到着。さらに、2月6日から始まるミラノ・コルティナ冬季五輪に合わせて、イタリアを舞台にしたミステリー4作も合わせて放送する。

『フランス絶景ミステリー コレクション』新エピソード

2月1日（日）・8日（日）16：00より一挙放送（全10話／字幕版）

フランスの景勝地を舞台に描かれたミステリードラマ『フランス絶景ミステリー コレクション』の新エピソードが登場！ 今回は、ブルターニュ地方の屈指の保養地ディナール、国際的な世界一周ヨットレース「ヴァンデ・グローブ」の開催地であるヴァンデ、穏やかな気候・豊かな歴史遺産・長い海岸線を有し休日の行楽地として人気のシャラント＝マリティームなど、なかなか行くことのできないフランスの絶景地が舞台となったエピソードを放送。

※新エピソードの放送スケジュール

■2月1日（日）16：00〜

「ディナール」「ヴァンデ」「ドゥアルヌネ」「シャラント＝マリティーム」「ギルヴィネック」

■2月8日（日）16：00〜

「リリユー」「カタルーニャ」「ペリゴール・ヴェール」「パリ」「バラーニュ」

毎年イギリス映画祭が開催される海辺のリゾート地ディナールで、イギリス人映画監督オーウェン・フレミングの遺体が発見される。捜査を担当する警部のエリーズと被害者は、かつて毎年夏を一緒に過ごした幼なじみで、映画祭に際してエリーズの姉をはじめとした当時の仲間が皆、この町に集まっていた。20年前に起きた、あるヨットの転覆事故が、封じ込められていた秘密を少しずつ浮かび上がらせていく…。

『マテーラの検察官インマ・タタランニ』シーズン1＆2

2月2日（月）22：00より放送（全14話／字幕版）

イタリア南部の世界遺産の町マテーラを舞台に、奇抜な服装がトレードマークの検察官インマ・タタランニが、家族との問題に頭を悩ませながらも、抜群の記憶力と慣習にとらわれない捜査方法で難事件に挑む『マテーラの検察官インマ・タタランニ』。

マリオリーナ・ヴェネツィアの小説をもとにした本作の舞台は、世界遺産に登録されているイタリア南部バジリカータ州の町、マテーラ。岩に掘られた洞窟住居が広がる幻想的な風景にも注目だ。

『ピッツォファルコーネ署 落ちこぼれ刑事の捜査』

2月2日（月）24：05より放送（全6話／字幕版）

原作は、ヨーロッパで最も成功した作家の一人であるイタリア生まれのマウリツィオ・デ・ジョバンニの警察小説。2017年からイタリアの公共放送局RAIで放送され、高視聴率を獲得する『ピッツォファルコーネ署 落ちこぼれ刑事の捜査』。

ナポリでも特に治安が悪い地区、ピッツォファルコーネを管轄する警察署で、汚職により捜査課に大量欠員が発生。それにより、腕利きだが問題のある警官たちが各地から送り込まれ、新たな捜査チームを結成。個性豊かで複雑な背景を持つ落ちこぼれ刑事たちは、それぞれが過去に問題を抱えながらも、チームとして成長し、力を合わせて難事件に挑む！

本作の魅力の一つが、ナポリという都市を舞台にしたリアルな描写。ナポリの歴史地区は世界遺産にも登録されるが、富と貧困、伝統と現代が並置された状況が物語の中で頻繁に紹介される。犯罪が根づく暗い側面が描かれながらも、美しい風景や建造物、食文化も物語に彩りを与え、南イタリアの伝統や文化を垣間見ることができる。

『ヴィオラ シチリア島のミステリー』シーズン1＆2

2月12日（木）24：05より放送（全24話／字幕版）

パリのファッション・ジャーナリストだった主人公が、自身の持つ“共感覚”で事件を解決していく、シチリアの絶景を舞台にしたミステリー『ヴィオラ シチリア島のミステリー』。

2022年にイタリアで放送されると、イタリアの全国ネット3局を保有する大手メディアグループ、メディアセットで同年に放送された作品として最高記録。Googleでの検索回数もイタリアのドラマシリーズの中で最多をマークした。

主役コンビは、元ミス・イタリアのフランチェスカ・キッレーミと、TC Candlerが毎年発表する「世界で最もハンサムな顔100人」に選ばれたトルコ人俳優ジャン・ヤマンという美男美女。美しい海や異文化が融合した歴史的建造物など、シチリア島最大の都市パレルモの絶景も目に麗しい作品だ。

一度も会ったことのない父親を捜すため、パリから故郷のシチリア島に戻ってきたヴィオラ。彼女は他人の感情を色で見ることができるという“共感覚”の持ち主だが、遺伝性の神経性疾患を患っており、その治療法を探るために同じ疾患を持つ父の行方を探していた。パレルモのウェブニュース編集部で事件記者として働き始めたヴィオラは、警官のフランチェスコと時に力を合わせ時に反発し合いながら、事件の真相に迫っていく。

『ヴァニーナ カターニアの殺人課』

2月24日（火）22：00より放送（全4話／字幕版）

医者でもあるイタリア人作家クリスティーナ・カッサー・スカリアの人気小説を、作者本人が脚本も担当する形で映像化。2024年の放送時にイタリアで同時間帯視聴率1位を記録した『ヴァニーナ カターニアの殺人課』。

シチリア島を舞台に、鋭い洞察力とリーダーシップで部下から慕われるカターニア警察署の副署長ヴァニーナの活躍を描く。物語は、シチリア島東部にある都市カターニアにおける殺人捜査を軸にしながら、ヒロインの故郷である同島北西部の都市パレルモにおけるマフィアとの対立も展開され、やがてヒロインの過去の因縁が浮かび上がってくる。地中海の真っ青な空と海、シチリア島の伝統的な美しい街並みを背景に繰り広げられる、クールかつ人間くさいミステリー。

キュートでタフなヒロインのヴァニーナを演じるのは、自身もシチリア島出身で、『パラディーゾ 〜恋する百貨店〜』でも主演を務めたジュジー・ブシェミ。ミス・イタリアにも輝いた美貌を持つ彼女が、革ジャンとジーンズに身を包み、細かい矛盾点から事件解決の糸口を見つけ、的確な指示で殺人捜査を率いる。

1日まるごとテンペスト教授

『テンペスト教授の犯罪分析ノート』シーズン1〜4

2月11日（水・祝）6：00より一挙放送（全24話／字幕版）

『ミステリー in パラダイス』の初代主人公役で知られるベン・ミラー演じる、潔癖症で人嫌いなケンブリッジ大学の天才犯罪心理学者テンペスト教授が、事件を解決する人気シリーズ『テンペスト教授の犯罪分析ノート』を一挙放送！

ケンブリッジ大学法科学犯罪学部のジャスパー・テンペスト教授は、常にゴム手袋をつけている上に、アルコール消毒は当たり前、一切の埃も許さない潔癖症で、人を寄せ付けない独特の雰囲気を持つが、犯人の心理を見抜く鋭い洞察力を持つ天才的な犯罪のスペシャリスト。しかし、幼い頃に受けたトラウマが原因で強迫神経症を患っていた。ある日、テンペスト教授は、元教え子で刑事となったリサの強引な依頼を受けて、捜査協力をすることになり…。

もともとはベルギーで人気を博したドラマを、舞台を英国ケンブリッジに置き換えてリメイク。ドイツやフランスのバージョンも存在する。

そのほかの主な再スタート作品／一挙放送／キャッチアップ放送

新シーズンの初放送に合わせて、『刑事アニタ〜ブラックサンド殺人事件』シーズン1を再放送。3月の「女性探偵特集」で新シーズンがお披露目される『IQ160清掃員モルガンは捜査コンサルタント』と『マドモアゼル・ホームズの捜査日記』の過去シーズンもラインナップされている。そのほかには、『主任警部モース』のスピンオフである『オックスフォードミステリー ルイス警部』全9シーズンや『刑事カレン・ピリー 再捜査ファイル』過去2シーズン、リミテッドシリーズの『アガサ・クリスティー 殺人は容易だ』が一挙放送に。

2月1日（日）25：00〜 『刑事アニタ〜ブラックサンド殺人事件』シーズン1【字】

2月2日（月）6：30〜 『刑事コロンボ』【二】

2月5日（木）19：55〜 『シェトランド』シーズン5【字】

2月6日（金）11：00〜 『刑事カレン・ピリー 再捜査ファイル』シーズン1【字】

2月7日（土）13：15〜 『刑事カレン・ピリー 再捜査ファイル』シーズン2【字】

2月7日（土）18：00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン3【字】

2月7日（土）25：40〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン4【字】

2月9日（月）11：00〜 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン1【字】

2月10日（火）16：00〜 『警部補アーノルド〜チェルシー捜査ファイル』シーズン3【字】

2月12日（木）11：00〜 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン2【字】

2月12日（木）16：00〜 『ダービーとジョーン キャンピングカーの旅事件簿』【字】

2月13日（金）16：00〜 『リドリー〜退任警部補の事件簿』シーズン2【字】

2月13日（金）20：00〜 『アガサ・クリスティー 殺人は容易だ』【字】

2月14日（土）11：00〜 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン3【字】

2月14日（土）20：00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン5【字】

2月14日（土）27：25〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン6【字】

2月15日（日）23：25〜 『刑事カレン・ピリー 再捜査ファイル』シーズン1【字】

2月16日（月）11：00〜 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン4【字】

2月16日（月）20：00〜 『IQ160清掃員モルガンは捜査コンサルタント』シーズン3【字】

2月18日（水）11：00〜 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン5【字】

2月20日（金）11：00〜 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン6【字】

2月20日（金）20：00〜 『マーロー殺人倶楽部の事件簿』シーズン1【字】

2月23日（月）24：10〜 『マドモアゼル・ホームズの捜査日記』シーズン1【字】

2月24日（火）16：00〜 『警視グレイス』シーズン3【字】

2月25日（水）11：00〜 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン7【字】

2月26日（木）13：15〜 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン8【字】

2月26日（木）16：00〜 『農家刑事とパリジェンヌ刑事の捜査ファイル』【字】

2月26日（木）20：00〜 『シェトランド』シーズン6【字】

2月27日（金）16：00〜 『バルタザール 法医学者捜査ファイル』シーズン4【字】

2月28日（土）11：00〜 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン9【字】

2月28日（土）22：00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン7【字】

