爆モテ美男美女16名が、‟モテNo.1”を競い合う！　ABEMA「ラブパワーキングダム2」の無料放送を2月11日よりスタート

ABEMA（アベマ）は2月11日より、オリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム」の新シリーズとなる「ラブパワーキングダム2」の無料放送を開始します。

■スタジオMCに菊池風磨が新たに就任

同シリーズは、“モテ”を自認し、恋愛強者とされる16人の男女がハイクラスな駆け引きを行い、「No.1モテ男＆モテ女」を決定する恋愛リアリティーショーです。

参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていきます。

無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋……。2025年2月に放送した、シーズン1となる『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』では、「ABEMA」開局以降に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショーのシーズン1としては最多視聴数を記録し、番組関連動画の総再生数が1億回を突破する（※1）など大きな話題を呼びました。

「ラブパワーキングダム2」では、スタジオMCにお笑いコンビ・霜降り明星のせいやさん、タレントのYOUさん、タレントの谷まりあさんが、前シーズンに引き続き登場する他、新たに菊池風磨さんの参加も決定しました。

初回収録を終えたスタジオMC陣への囲み取材では、YOUさんは「参加者の皆さんが恋愛をしながらも、あそこまで振り切って“モテバトル”してくださるのは、他の恋愛リアリティーショーでは見られないレベル。お母さんドキドキしながら楽しみました」とコメント。

せいやさんは「前回が好評だった分、シーズン2は正直怖かった（笑）。でも、ロケ地やメンバーのパワー、個性まで含めて、すべてが前回超え」と手応えを語りました。

谷さんも「シーズン1で出し切ったと思っていたけど、まだこんなモテテクニックがあるんだと驚きました。今回も美男美女がそろっているのに、顔だけでは勝ち残れない。“モテ”には技が必要だと改めて感じました」とし、「前回よりも“上の上の上”をいくレベルの高いゲームになっています」と見どころを語りました。

なお、新MCとして参加する菊池さんは「モテなくてはいけないけど、モテようとすると不誠実に見えたり、誠実すぎると脱落してしまったり、そのバランスが絶妙。スタジオで見ている印象と参加メンバーの温度感のギャップも含めて、すごくおもしろい」と番組の魅力を語りました。

また、“モテ”をテーマとする本番組にちなみ、芸能界で一番モテる人をテーマにトークが展開されると、菊池さんは「優しくて愛想がいい」としてtimeleszの松島聡の名前を挙げ、YOUさんも「私とまりあちゃんがすごく好きなタイプ」と共感を示しました。

せいやさんは「いろんなモテがある」と前置きしながら、“人間力的なモテ”としてダウンタウン・浜田雅功の名を挙げると、スタジオからは納得の声が上がりました。

さらに、MC陣それぞれの人生のモテ絶頂期についても語られ、せいやさんは「中学1年生がピークだった」と明かし、当時はサッカー部で人気があり、他校からも連絡が来るほどだったと回想。

谷さんは「高校時代が一番モテていた」と振り返り、休み時間に他クラスから見に来られたり、バレンタインには女の子からもチョコをもらっていたと語りました。

YOUさんは「設定として72歳がモテ期」と独自の視点で笑いを誘い、「老人界のマドンナを狙いたい」とコメント。菊池さんも「小学校高学年が一番モテていた」と明かし、バレンタインの思い出を披露しました。

地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けする『ラブパワーキングダム2』は、「ABEMA」にて2026年2月11日より毎週水曜日の夜10時から無料放送開始いたします。どうぞお楽しみに。

（※1）『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』初回放送から2026年1月21日（水）までに、「ABEMA」や「ABEMA」公式SNSにて配信した、『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』に関連する動画の累計再生数

■番組概要

番組名：ラブパワーキングダム2（全8話）

放送日時：第1話 2026年2月11日 22:00〜

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

番組トップページ： https://abema.tv/video/title/90-2021

ティザー映像：https://www.youtube.com/watch?v=yFlsF78SkKg

（フォルサ）