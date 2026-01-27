¡Ø¥Ý¡¼¥«¡¼¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ù¥Ê¥¿¡¼¥·¥ã¡¦¥ê¥ª¥ó¤¬°ÍÂ¸¾ÉºÆÈ¯¤ò¹ðÇò¡Ö¤É¤óÄì¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ä¡×¥Õ¥¡¥ó¤ØÁ÷¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¥É¥é¥Þ¡Ø¥í¥·¥¢¥ó¡¦¥É¡¼¥ë¡§Ææ¤Î¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¡Ù¤ä¡Ø¥Ý¡¼¥«¡¼¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ê¥¿¡¼¥·¥ã¡¦¥ê¥ª¥ó¤¬¡¢ÌôÊª¤ª¤è¤Ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤ÎºÆÈ¯¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
°ÍÂ¸¾É¤È¤ÎºÆÈ¯¤ò¸øÉ½¡Ö²óÉü¤Ï°ìÀ¸Â³¤¯¥×¥í¥»¥¹¡×
Àè½µ¤Î¶âÍËÆü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½ºßºÆ¤Óº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÎ¨Ä¾¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê°ÍÂ¸¾É¤Î¡ËºÆÈ¯¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¤Þ¤¿¸åÆü¡×¤È¤¤¤¦´Ê·é¤ÊÅê¹Æ¤ËÂ³¤¡¢¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ø¸þ¤±¤¿¾ðÇ®Åª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö²óÉü¤Ï°ìÀ¸Â³¤¯¥×¥í¥»¥¹¤À¡£º£¤Þ¤µ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£°¦¤È¡¢¸ÌÀ¤ÊÊâ¤ß¤Ë´¶¼Õ¤ò¡£¡È¥Ù¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥ó¥Ü¡É¡Ê¿·ºî±Ç²è¡ØBambo¡Ù¤Î¤³¤È¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤Ï´èÄ¥¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢ÀµÄ¾¤Ç¤¤¤è¤¦¡£±£¤·»ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¤Ï¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£º£Æü¤â¤·Ã¯¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢»ä¤¬¸À¤ª¤¦¡£°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¡£¤¿¤È¤¨¤É¤ó¤Ê¤Ë¤É¤óÄì¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Î·Ð¸³¤¬Ã¯¤«¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬¤¤Ã¤ÈÍè¤ë¡×
¤µ¤é¤Ë¥Ê¥¿¡¼¥·¥ã¤Ï¡¢ÀäË¾¤ÎÊ¥¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£¡Ö¿Ê¤ßÂ³¤±¤è¤¦¡£´ñÀ×¤¬µ¯¤¤ëÁ°¤ËÅê¤²½Ð¤·¤Á¤ã¤À¤á¡£¿´¤ÎÃæ¤ò°¦¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤è¤¦¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÍ¾·×¤ÊÀ¼¤Ï¡¢Á´Éô¥Ç¥¿¥é¥á¤Î»¨²»¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×
¿·ºî±Ç²è¡ØBambo¡Ù¤Ø¤Î·è°Õ¤È¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÄó¸À
¥Ê¥¿¡¼¥·¥ã¤¬Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¿¨¤ì¤¿¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥ó¥Ü¡ÊBaby Bambo¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¸½ºß¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë´ÆÆÄ¡¦µÓËÜºî¡ØBambo¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÌ³¤È¥¥ã¥ê¥¢¤Î¶¹´Ö¤Ç³ëÆ£¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤À¡£°ÍÂ¸¾É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê»îÎý¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èà½÷¤Ï¤³¤Î¡È°¦¤ª¤·¤¤ºîÉÊ¡É¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¡¢¼«¤é¤ÎºÆµ¯¤ÎÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤À¼±ç¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ê¥¿¡¼¥·¥ã¤Ï¸½Âå¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ ¡Ö»ö¼Â¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤è¤êÎÉ¤¤»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤¬É¬Í×¤À¤·¡¢°ÍÂ¸¾É¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÑ¤Î°Õ¼±¡ÊÉé¤Îßà°õ¡Ë¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥ª¥Ô¥ª¥¤¥É´íµ¡¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥µ¥Ã¥¯¥é¡¼²È¤Ø¤ÎÊ°¤ê¤òÞú¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤Î¼å¤µ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£
²áµî¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À
¥Ê¥¿¡¼¥·¥ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ÍÂ¸¾É¤È¤ÎÆ®¤¤¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2000Ç¯Âå¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¨Àä¤ÊÆ®ÉÂÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢2012Ç¯¤ÎEntertainment Weekly¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«¿È¤Î¾õ¶·¤ò¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»à¤ó¤À¤âÆ±Á³¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Î¤É¤óÄì¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¼«°Õ¼±²á¾ê¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬»ä¤Î¤â¤È¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢Á´ÎÏ¤ÇÇç¤¤¾å¤¬¤ë¤Î¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡×
°ìÅÙ¤Ï»à¤ÎÊ¥¤«¤éÀ¸´Ô¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¥Ê¥¿¡¼¥·¥ã¡£º£²ó¡¢ºÆÈ¯¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ò±£¤µ¤º¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Èà½÷¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤Ï¡¢Æ±¤¸ÉÂ¤Ë¶ì¤·¤àÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
