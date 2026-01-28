&TEAM（エンティーム）のInstagramにて、カウボーイルックのEJ（ウィジュ）のオフショットが公開され、「カッコよすぎる」と話題を集めている。

【写真】ウッディそっくり!? &TEAM EJのカウボーイルック①②【写真】ENHYPENジェイ、Baby DONT Cryイヒョンとのショット【動画】EXOとのコラボダンス

■&TEAM EJが長い脚を曲げて階段でウッディポーズ

EJはMCを務める韓国の音楽番組『SBS人気歌謡』の1月25日放送回へ、カウボーイ風の衣装を着て出演。たくさんのフリンジが付いたスエードジャケットを羽織り首にスカーフを巻き、ダメージジーンズを履きこなしている。キャプションには「Reach for the sky!（手を上げろ）」と、ディズニー/ピクサー映画『トイ・ストーリー』に登場するウッディの決め台詞を添えた。

EJはウッディになりきったように、銃を構えてポーズを取ったり（1枚目）、劇中でフリーズしたウッディのポーズを真似たように階段で足を曲げてポーズ（3枚目）。長い脚がすらりと伸び、顔の小ささと抜群のプロポーションが際立っている。

SNSでは「足なっが！！！！！！！！」「毎度脚の長さに驚く」「ウッディもびっくりだよ」「カウボーイじゅじゅ可愛い」「キャプテンじゅじゅカッコよすぎ」「階段3段またげるのどゆこと」「何着てもカッコよくなっちゃう」「ウッディの座り方の真似かな？」「ウッディーEJ保安官だ」「似合う！素敵！」「スタイル神」「靴の裏に名前書きたいｗ」など、様々な反響が起こっている。

■&TEAM EJ、ENHYPENジェイ、Baby DONT Cryイヒョンが揃ってウエスタンルックを披露

なお『SBS人気歌謡』の1月25日放送回では、EJとかつてサバイバル番組『I-LAND』で一緒に切磋琢磨したENHYPEN（エンハイプン）のJAY（ジェイ）がスペシャルMCを務めた。ジェイともう1人のMC・Baby DONT Cry（ベイビードントクライ）のYIHYUN（イヒョン）も、ウエスタンルックを纏っている。

■&TEAM EJ、ENHYPENジェイ、EXOスホがダンスコラボ！

またEXO（エクソ）のSNSでは、SUHO（スホ）とジェイ、EJが3人でEXOの新曲「Crown」をダンスする動画が公開された。